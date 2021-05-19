Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt'ta, komşu ziyaretleri askıda - Son Dakika

Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt'ta, komşu ziyaretleri askıda

19.05.2021 14:09
Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt'ta, komşu ziyaretleri askıda, System.String[]

BAYBURT, Sağlık Bakanlığı'nın her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka haritasında, vaka sayısı en çok azalan iller sıralamasında 4'üncü sırada yer aldı.

BAYBURT, Sağlık Bakanlığı'nın her 100 bin kişide görülen Covid-19 güncel vaka haritasında, vaka sayısı en çok azalan iller sıralamasında 4'üncü sırada yer aldı. Vatandaşların köylerde aile içi toplu buluşmaların yanı sıra komşu ziyaretlerini de askıya alması, kentteki vaka düşüşünde etkin rol oynadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen Covid-19 haftalık toplam vaka sayısını gösteren güncel insidans haritasında; vaka sayısı en çok azalan iller arasında Bayburt 4'üncü sırada yer aldı. Haritada, Bayburt'ta vaka sayıları yüzde 64,05'lik düşüşle 95,23'e geriledi. Vatandaşların özellikle tam kapanma sürecinde, köylerde aile içi toplu buluşmaların yanı sıra komşu ziyaretlerini de askıya alması, kentteki vaka düşüşünde etkin rol oynadığı belirlendi. Kent sakinleri ve esnaf, vaka sayısı en çok azalan iller arasında Bayburt'un yer almasını sevindirici buldu, bu durumun rehavete yol açmaması için tedbirlere uyulması noktasında çağrılarda bulundu.

'İYİ GÜNLER İNŞALLAH BİZİ BEKLİYOR'Esnaf Baki Algan, dikkat edilmesi halinde güzel günlerin kendilerini beklediğini belirterek, "Uzun bir aradan sonra iş yerimizi açtık. Bakan Koca'nın da söylediği gibi, Bayburt'ta vakalar ciddi sayıda düşüşte. Biraz daha dikkat edersek, insanlarımız biraz daha kısıtlamaya, maske ve sosyal mesafeye uyarsa daha iyi günler inşallah bizi bekliyor. Akraba ziyaretleri ve görüşmelere dikkat edersek daha iyi günler bizi bekleyecek. Eski günleri özledik. Şu an paket servisiyle devam ediyoruz. İnşallah 1 Haziran'dan sonra normal şekilde çalışmaya başlayacağız" dedi.'KİMSENİN YANINA GİTMİYORUZ'Esnaf Hamit Çakmak da, "Bayburt'ta vakalar azaldı. Esnaf olarak tam açılmayı bekliyoruz. Ziyaretlerimize dikkat ediyor, kimsenin yanına gitmiyoruz. Hükümetimizin bu süreçte çok destekleri oldu, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.'HALK OLARAK BİLİNÇLİYİZ'

Kent sakini Ahmet Erbaş ise "Bayburt'ta vaka sayılarımız azalmakta. Halk olarak bilinçliyiz. Toplu gidilecek yerlere maske ve tedbirlerle gidiyoruz. Yasaklara uyuyor ve virüsten kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu virüs biter. Eski halimize geri dönebiliriz" ifadelerinde bulundu.


Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt'ta, komşu ziyaretleri askıda
Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt'ta, komşu ziyaretleri askıda
Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt'ta, komşu ziyaretleri askıda
Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt'ta, komşu ziyaretleri askıda
Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt'ta, komşu ziyaretleri askıda
Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt'ta, komşu ziyaretleri askıda

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Bayburt, Esnaf, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Vakaların en çok azaldığı illerden Bayburt'ta, komşu ziyaretleri askıda - Son Dakika


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