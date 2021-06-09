Üye Girişi
GÜMÜŞHANE VAKALARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÜMÜŞHANE'DE 'REHAVET' UYARISI - Son Dakika

GÜMÜŞHANE VAKALARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÜMÜŞHANE'DE 'REHAVET' UYARISI

09.06.2021 12:56

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 29 Mayıs- 4 Haziran haftasının illere göre koronavirüs risk haritasında yüzde 36,01 oran ile vaka sayısı en çok azalan il, Gümüşhane oldu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 29 Mayıs- 4 Haziran haftasının illere göre koronavirüs risk haritasında yüzde 36,01 oran ile vaka sayısı en çok azalan il, Gümüşhane oldu. Aynı zamanda en çok vaka görülen 3'üncü il de olan Gümüşhane'de İl Hıfzıssıhha Kurulu üyesi Vedat Soner Başer halkı uyararak, Tedbirlerle vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz, bu durum rehavete yol açmamalı dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın illere göre açıkladığı, 22-28 Mayıs haftasının koronavirüs risk haritasında Gümüşhane'nin 100 bin kişide 162,32 olan vaka oranı, 29 Mayıs- 4 Haziran haftasının haritasında 103,86'ya geriledi. Kent, yüzde 36,01 oran ile en çok vaka azalışı görülen il oldu. Bu gerilemeye rağmen Gümüşhane, aynı zamanda Türkiye'de en çok vaka görülen 3'üncü il de oldu. İl Hıfzıssıhha Kurulu üyesi Vedat Soner Başer, açıklanan son verilerin mutluluk verici olduğunu belirterek, Bu verileri biz de büyük mutlulukla aldık, vaka sayılarında en çok düşen iller arasındayız. İnşallah bu tedbirlere uyulduğu sürece çok daha düşecek. 3-5 aya kalmadan inşallah pandemi halkımızın gündeminden de çıkacaktır. Vatandaşımızın aşı vurulma noktasında hassasiyet göstermesi gerekiyor. Aşılar artık aile hekimlikleri tarafından da yapılıyor. Halkımız çok kolay şekilde aşılarını yaptırabilirler. Bu noktada umutluyuz, en önemlisi kurallara uymak. Tedbirlerle vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz, bu durum rehavete yol açmamalı. Biliyorsunuz bu rakamlar 100 binlik oranda yapılıyor. Bizim nüfusumuz 140 bin. Bizim tahminlerimize göre gelen yazlıkçı ve yaylacılarla nüfusumuz 2 katına çıkıyor. Kayıt dışı nüfus artışı var şu anda. 100 bin de 103 olarak görünüyor ama gerçek rakam 70'lerde dedi.

GÜMÜŞHANE VAKALARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÜMÜŞHANE'DE 'REHAVET' UYARISI
GÜMÜŞHANE VAKALARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÜMÜŞHANE'DE 'REHAVET' UYARISI
GÜMÜŞHANE VAKALARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÜMÜŞHANE'DE 'REHAVET' UYARISI
GÜMÜŞHANE VAKALARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÜMÜŞHANE'DE 'REHAVET' UYARISI
GÜMÜŞHANE VAKALARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÜMÜŞHANE'DE 'REHAVET' UYARISI
GÜMÜŞHANE VAKALARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÜMÜŞHANE'DE 'REHAVET' UYARISI
GÜMÜŞHANE VAKALARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÜMÜŞHANE'DE 'REHAVET' UYARISI
GÜMÜŞHANE VAKALARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÜMÜŞHANE'DE 'REHAVET' UYARISI

Fahrettin Koca, Gümüşhane, Haziran, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE VAKALARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÜMÜŞHANE'DE 'REHAVET' UYARISI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim 15:38 Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı 15:28 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü 15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım 15:06 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi 14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü 14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü
Seyir halindeki lüks araç, İstanbul'un göbeğinde cayır cayır yandı 14:33 Seyir halindeki lüks araç, İstanbul'un göbeğinde cayır cayır yandı Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor 14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Son Dakika Haberleri
15:51 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı
15:38 Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim
15:34 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm
15:27 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı
15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı         
15:52
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak         
15:17
Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı         
15:12
Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var         
14:58
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar         
14:38
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor         
13:59
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:58:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜMÜŞHANE VAKALARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ GÜMÜŞHANE'DE 'REHAVET' UYARISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement