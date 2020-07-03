Vakaların her geçen gün arttığı Diyarbakır'da vatandaşlar uyarıları dikkate almaya başladı - Son Dakika

Vakaların her geçen gün arttığı Diyarbakır'da vatandaşlar uyarıları dikkate almaya başladı

DİYARBAKIR - Son günlerde Türkiye genelinde korona virüs vaka sayısının artığı kentlerden biri olan Diyarbakır'da, vatandaşların kurallara riayet ettiği ve çocukların da maske takarak dışarı çıktığı görüldü.

Türkiye'de normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu bazı kentlerde korona virüs vakalarında artışlar yaşandı. Şimdiye kadar 3 milyon 483 bin 677 testin yapıldığı Türkiye'de 202 bin 284 vaka tespit edildi. Bu vakaların 176 bin 965'i iyileşti. 5 bin 167 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, bin 67 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, korona virüs vakalarının artış gösterdiği kentlerden birinin Diyarbakır olduğunu belirtmesinin ardından kentte vatandaşlar kurallara riayet etmeye başladı. Sur ilçesi Gazi Caddesinde esnaf olan Yılmaz Pala, Diyarbakır'da vakaların arttığını, ama birkaç gündür vatandaşların daha dikkatli olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Pala, "Çocuklar bile maske takmaya başladı. Vatandaşlar korona virüse karşı daha dikkatli davranıyor. Böyle devam ederse vaka sayıları da düşer" dedi.