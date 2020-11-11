Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması - Son Dakika

Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması

11.11.2020 13:21

Kocaeli'de vak'a sayılarının alınan tüm tedbirlere rağmen arttığını dile getiren Vali Seddar Yavuz, "Vicdanlara sesleniyoruz.

Kocaeli'de vak'a sayılarının alınan tüm tedbirlere rağmen arttığını dile getiren Vali Seddar Yavuz, "Vicdanlara sesleniyoruz. Hukuk bir yere kadar. Herkes vicdanının bekçisi olsun, vicdanı bekçi haline getirsin" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, alınan tüm tedbirlere rağmen ildeki korona virüs sayılarının hızla arttığını söyleyerek vatandaşları uyardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 11 milyon fidanın dikileceği etkinlik kapsamında Kocaeli'de 15 bin fidan toprakla buluştu. Etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Etkinlik sonrası ile artan korona virüs vak'aları konusunda açıklama yapan Vali Seddar Yavuz, "Aldığımız tüm tedbirlere rağmen vak'a sayılarında bir artış var."

"En fazla pozitif vak'a 20-40 yaş grubunda oluyor"

Vak'a artışları konusunda vatandaşların daha duyarlı bir şekilde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Pandemiyle ilgili birçok kural, tedbir alıp uyguluyoruz. Ancak vak'a sayılarında, aldığımız tüm tedbirlere rağmen bir artış var. Bugünden itibaren halkımızın yoğun olarak gezdiği alanlarda sigara içme yasağını başlatmış bulunuyoruz. O yüzden özellikle buradan büyüklerimize sesleniyoruz, özellikle kendilerini korumalarını istirham ediyoruz. Neden 65 yaş ve üstü diyoruz çünkü en fazla ölümler 65 yaş ve üzerinde gerçekleşiyor. Ama 20-40 yaş grubu kendine güvenerek daha az maske takma eğilimine gidebiliyor. Dolayısıyla en fazla pozitif vak'a 20-40 yaş grubunda oluyor. Dolayısıyla 20-40 yaş grubunun da bu sorumluluk idraki içerisinde daha fazla hareket ederek maske kullanmaya özen itina, özen göstermelerini istirham ediyorum" dedi.

"Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz"

Kocaeli'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Vali Yavuz, "Sizlere güveniyoruz. Bizlere yardımcı olun gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımızın ciddi şekilde yorulduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece sağlık çalışanlarımız değil sahadaki polisimizden, zabıtamıza, jandarmamıza daha doğrusu kamudaki her insanın çok yoğun bir tempoda çalıştığını ve her gün pozitif vak'aların evlerde tek tek kontrol edildiğini polis ve diğer görevliler tarafından kontrol edildiğini bilmenizi istiyorum. O yüzden tekraren söylüyorum, pozitif vak'aların kesinlikle sokakta dolaşmamalarını, evde izole olmalarını istiyoruz. Yakaladığımızda zaten işlem yaptığımızı, yurtlara yerleştirdiğimizi, idari para cezası uyguladığımızı hepiniz biliyorsunuz" diye konuştu.

"Herkes vicdanının bekçisi olsun, vicdanı bekçi haline getirsin"

Yasal yaptırımlardan daha çok vatandaşların vicdani olarak alınan tedbirlere uyması konusunda uyarılarını sürdüren Yavuz, "Biz her zaman vicdanlara sesleniyoruz. Hukuk bir yere kadar. Herkes vicdanının bekçisi olsun, vicdanı bekçi haline getirsin. Herhangi bir kişinin ölümüne, hastanede yoğun bakıma düşmesine vesile olmasın. Bu çok büyük bir vebal ve mes'uliyettir. O yüzden biz tekraren söylüyoruz lütfen bir kez daha Kocaelili kardeşlerimizden maske, mesafe ve hijyene riayet etmelerini, özellikle tarafımızdan açıklanan tedbir ve kurallara riayet etmelerini istirham ediyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması
Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması
Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması
Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması
Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması
Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması
Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması
Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması
Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması
Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması

Kocaeli, Tarım, Hukuk, Bekçi, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vak'aların hızla arttığı Kocaeli'de Vali Yavuz'dan uyarı Açıklaması - Son Dakika


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