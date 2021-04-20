Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti - Son Dakika

Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti

20.04.2021 17:24

Nur cemaatinin kurucusu Said Nursi'nin öğrencilerinden olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesinde tedbirler hiçe sayıldı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından en önde saf tutan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tepki çekti.

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Said Nursi'nin öğrencilerinden Hüsnü Bayramoğlu için Eyüpsultan Camii'nde cenaze namazı kılındı.

CAMİ AVLUSU DOLDU TAŞTI

Caminin avlusunda koronavirüs önlemleri kapsamında izin verilen katılımcıdan çok daha fazla sayıda kişinin görüldüğü cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Cenaze namazındaki kalabalık sosyal medyada tepki çekti.

CENAZELER 30 KİŞİ İLE SINIRLANDIRILMIŞTI

İstanbul'da son olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01.12.2020 Salı günü toplanmış; bu toplantıda "Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınmasına" karar verilmişti. Daha sonraki İl Hıfzısıhha kararlarında cenazelerle ilgili alınan kararda güncellemeye gidilmedi.

Bu yıl Mart ayı başında da İçişleri Bakanlığı, "Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacaktır." açıklaması yaptı.

İstanbul, çok yüksek risk grubunda bulunuyor.

Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Soylu, Korona tablosu, Koronavirüs, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi Son Dakika: UEFA'ya bağlı 55 ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama Son Dakika: UEFA'ya bağlı 55 ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama Son Dakika: AK Parti, Mısır ile dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye kanun teklifi verecek Son Dakika: AK Parti, Mısır ile dostluk grubu oluşturulması için TBMM'ye kanun teklifi verecek Akrobasi tutkunlarının sosyal medya için tehlikeli şovları yürekleri ağza getirdi Akrobasi tutkunlarının sosyal medya için tehlikeli şovları yürekleri ağza getirdi Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi         
17:27
Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden AK Partili eski başkan Rasim Arı, kaset iddialarına yanıt verdi Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden AK Partili eski başkan Rasim Arı, kaset iddialarına yanıt verdi         
17:08
Üç büyüklerin 37. haftada oynayacağı maçların saatinde değişiklik yapıldı Üç büyüklerin 37. haftada oynayacağı maçların saatinde değişiklik yapıldı         
16:55
Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: Ucuza aldık Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: Ucuza aldık         
16:41
Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisar, bu hafta kaybederse TFF 1. Lig'e mendil sallayacak Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisar, bu hafta kaybederse TFF 1. Lig'e mendil sallayacak         
16:06
Oxford, koronayı atlatan kişilere tekrardan virüs vereceği deneyi için katılımcılara 56 bin lira ödeyecek Oxford, koronayı atlatan kişilere tekrardan virüs vereceği deneyi için katılımcılara 56 bin lira ödeyecek         
15:47
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
11 kişinin rehin alındığı Arnavutköy'de silahlı çatışma! 1 ölü 11 kişinin rehin alındığı Arnavutköy'de silahlı çatışma! 1 ölü         
14:22
Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar         
13:31
Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu hangi projeyle ünlü oldu? Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu hangi projeyle ünlü oldu?         
13:24
Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum         
13:14
20 yıl sonra keşke dememek için arıcılığa başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar 20 yıl sonra keşke dememek için arıcılığa başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar         
12:30
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama         
12:00
Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor         
10:37
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü         
10:21
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 17:45:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei