Üye Girişi
DİYARBAKIR - Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele önlemleri artıyor - Son Dakika

DİYARBAKIR - Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele önlemleri artıyor

23.08.2021 11:02

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüksek olduğu Diyarbakır'da, salgın nedeniyle kamu hastanelerinde önlemler artırılırken hastanelerdeki sağlık ekipleri, filyasyon ve aşı ekiplerine dahil edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüksek olduğu Diyarbakır'da, salgın nedeniyle kamu hastanelerinde önlemler artırılırken hastanelerdeki sağlık ekipleri, filyasyon ve aşı ekiplerine dahil edildi.

Kentte aşılama oranının artırılması ve vaka sayılarının düşürülmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde acil vakalar dışındaki diğer hastalara, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinde randevu alma zorunluluğu getirildi.

Hastanelerde acil olmayan ameliyatlar ertelenirken ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki faaliyetler, acil olmayanlar dışında durduruldu. Bu hastanelerde aralarında doktorların da bulunduğu sağlık çalışanları, filyasyon ve aşı ekibine yönlendirildi.

Kentte filyasyonda görev alan ekip sayısı 100'den 130'a, aşılama ekibi de 100'e çıkarıldı.

Hastalar tedavileri için çoğunlukla Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesine yönlendiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine, kentte vaka sayıları yüksek olduğunu için birtakım tedbirler aldıklarını söyledi.

Sağlık çalışanları olarak Kovid 19'la mücadele anlamında yoğun gayret gösterdiklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Vaka yoğunluğunda diş hekimleri ciddi risk altında. Buralarda bulaş riski fazla. Bu nedenle ağız diş sağlığı faaliyetlerimizi acil hizmetler hariç durdurma kararı aldık. Buradaki arkadaşlarımızı özelikle filyasyon çalışmalarına yönlendirdik. Filyasyonda görev alan ekip sayımızı 100'den 130'a, aşılama ekiplerimizi de 100'e çıkardık. Bunlar günaşırı günde 50 ekip olmak üzere faaliyetlerine devam ediyor."

Aşı bulaş oranını aza indirmek için MHRS hastaları dışında hasta alımlarını durdurduklarını dile getiren Tekin, "Vatandaşlarımızın mutlaka MHRS'den randevu almak suretiyle gelmesini istiyoruz." dedi.

Tekin, "Hastanelerdeki yoğunluktan dolayı Kovid-19 hastaları ile hasta olmayanların birbirine karışmaması için tedbirler aldık. Hastanelerimizin enfeksiyon odalarına dönmemesi için böyle tedbirler alma ihtiyacı hissettik. Gerekli görüldüğünde yatış işlemleri yapılmakta ancak ertelenebilir, ötelenebilir ameliyatlarımızı durdurduk, ancak acil hizmetlerimiz her şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü kaydeden Tekin, şöyle devam etti:

"Orada yine Kovid-19 için yoğun bakımlarımızı ve servislerimizi artırdık. Gebelik ve süreci ertelenemez bir tablo dolayısıyla o hizmetler tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde Kovid-19 vakaları ağırlıklı olarak değerlendirilmekte. Bunun dışında diğer steril hasta dediğimiz Kovid-19 olmayan hastalarımızı da üniversiteyle iş birliği içerisinde üniversiteye yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımız orada Kovid-19 olmayan hizmetlerini rahatlıkla alabilir. Bu noktada onlar da gerekli tedbirlerini aldılar."

DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise Kurban Bayramı sonrası kente hem sosyal mesafeden kaynaklı hem de aşılama oranının az olması nedeniyle tekrar Kovid-19 hastalarında yoğunluğun arttığını söyledi.

Aşılama oranın artırılması ve salgının önüne geçilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce bir takım tedbirlerin alındığının altını çizen Akdağ, bu kapsamda Kovid-19 olmayan hastaların, yapılan protokol çerçevesinde hastanelerine yönlendirildiğini söyledi.

Hastane olarak, gelecek hastalara hizmetin aksatılmaması için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Akdağ, şunları kaydetti:

"Hastanemizde, salgın dışındaki kanserli hastalar, tramvatik, ortopedik, trafik kazaları ve beyin hastaları ile diğer hastalara hizmetler planladık ve bu konuda hazırız. Kovid-19 olmayan bütün hastaları, hem acil hem onkoloji hastanesi hem Kardiyoloji ve Göğüs Hastanesi ve hem de ana binadaki genel cerrahi kulak borun ve boğaz, ortopedi ve diğer bölümler olarak, gerek poliklinik düzeyinde gerek yatış düzeyinde gerekse ameliyatlar düzeyinde hizmetimiz devam etmektedir."

Koronavirüsle mücadeleyi hep birlikte yürüteceklerini söyleyen Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaz döneminde olmamıza rağmen ameliyathane odalarımızı ve vardiya sayımızı artırdık. Gelebilecek acil vakalarla ilgili bütün alanlarımızda planlarımız hazır. Özelikle ağır vakalarda, yeni doğan, kadın doğum hastalarını kabul edeceğiz ve bunlarla ilgili yeni ameliyathane ve klinik düzeyinde ek bir hazırlık yaptık. Yeni doğanda da kapasitemizi kısmen artırdık."

DİYARBAKIR - Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele önlemleri artıyor
DİYARBAKIR - Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele önlemleri artıyor
DİYARBAKIR - Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele önlemleri artıyor
DİYARBAKIR - Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele önlemleri artıyor
DİYARBAKIR - Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele önlemleri artıyor
DİYARBAKIR - Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele önlemleri artıyor

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Diyarbakır, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele önlemleri artıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11 yaşındaki kahraman Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altında sıkışan yavru köpekleri kurtardı 12:33 11 yaşındaki kahraman Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altında sıkışan yavru köpekleri kurtardı Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak 12:30 Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış 12:24 Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış
Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor 12:08 Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi 11:25 Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi 11:10 Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi
Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu 10:47 Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi 10:19 İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi

Son Dakika Haberleri
12:47 Şiddet uygulayan eşi için sosyal medyadan yardım istedi! Fatma Yasak'ın eşi savcılığın ettiği itiraz üzerine tutuklandı
12:33 11 yaşındaki kahraman Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altında sıkışan yavru köpekleri kurtardı
12:31 Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor
12:29 Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak
12:27 Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu
12:23 Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış
12:09 Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
11:56 Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti
11:39 Rizespor, Oğulcan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
11:23 Falcao'nun eşinin yaptığı "Gidiyoruz" paylaşımından sonra ayrılık iddiası anında yalanladı
Şiddet uygulayan eşi için sosyal medyadan yardım istedi! Fatma Yasak'ın eşi savcılığın ettiği itiraz üzerine tutuklandı Şiddet uygulayan eşi için sosyal medyadan yardım istedi! Fatma Yasak'ın eşi savcılığın ettiği itiraz üzerine tutuklandı         
12:48
Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor         
12:32
Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu         
12:28
Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor         
12:09
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti         
11:56
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36 Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36         
10:51
Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü         
10:45
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı         
09:52
Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı         
09:40
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi         
22:42
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş         
18:35
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 13:07:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR - Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele önlemleri artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement