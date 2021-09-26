Vakaların yükseldiği Elazığ'da vatandaşlar kurallara uyulması çağrısında bulundu - Son Dakika

- Vakaların yükseldiği Elazığ'da vatandaşlar kurallara uyulması çağrısında bulundu

ELAZIĞ - Korana virüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralarına uyulması için çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasını yayınlamıştı. Bir önceki tabloda 100 binde 392, 54 olan rakam son açıklanan tabloda 416, 18'e yükseldi. Vakaların arttığı Elazığ'da vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlemlendi. Kentin en işlek caddelerinden olan Gazi ve Hürriyet Caddelerinde vatandaşların yoğun kalabalıklar oluşturarak tedbirlere uymaması dikkat çekti. Vatandaşlar ise kurallara uyuması çağrısında bulundu. Öte yandan Elazığ, yüzde 58.6 aşılama oranı ile turuncu kategoride yer aldı.

İnsanların kurallara uymadığını ifade eden Ali Gök, " Serbestliğe çok alışığız, sıkıntıya gelemiyoruz. Bana bir şey olmaz mantığı da çok fazla. Şu anda Covid-19 oranı çok yüksek olmasına rağmen çoğu kimse kurallara uymuyor. Bu yüzden otomatik olarak artışlar devam ediyor. Aslında vatandaşın şöyle bakınca aşılı olsun olmasın, belirli bir sosyal mesafe, maske takma ya biraz özen gösterseler bu kadar artmayacaktır. Zaten aşılama oranı da arttı. Bundan dolayı vatandaşın biraz daha kurallara riayet etmesi gerekmektedir. Kimse kurallara uymuyor. Önceden ceza olayı vardı. Ondan dolayı uyuluyordu. Ama yaptırım gücü yoksa kuralara uyma diye bir şey yoktur. Herkesin kendi sağlığını ve diğer insanların sağlığını düşünerek sosyal mesafeye uyup, biraz toplumsal düşünüp, kendi dışında toplumu da düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.

Elazığlı olarak Elazığ halkına seslendiğini dile getiren Remzi Ören, "Tedbirlere uyulmasını istiyorum, ama baktığım zaman kafelerde, alışveriş merkezlerinde vatandaş tedbir almıyor. Maskesiz geziyorlar. Bir Elazığ vatandaşı olarak onlardan ricam maskeye, hijyene dikkat etsinler. Sonuçta bu hastalık herkese bulaşabilir. Kimse uymuyor kurallara, uyulmasını istiyorum. Ne yazık ki çoğu insan gençlerimiz özelikle, 40 yaşın altına sesleniyorum. 40 yaş üstü büyükler her zaman kurallara uymuştur. Bende 40 yaş altı bir insanım. Maskesiz gezmemeye özen gösteriyorum. Onlardan bir Elazığlı olarak ricam maskelerini takmalarını, sosyal mesafeye uymalarını ve sisteme uymalarını istiyorum" dedi.