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"Vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak" - Son Dakika

"Vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak"

08.07.2021 19:07

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinin Covid-19 varyantlarıyla ilgili yaptığı toplantıya katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, Ağustos ayında vakaların yüzde 80'inin delta varyantı olacağını söyledi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinin Covid-19 varyantlarıyla ilgili yaptığı toplantıya katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, Ağustos ayında vakaların yüzde 80'inin delta varyantı olacağını söyledi.

SAÜ Tıp Fakültesi, 'Covid-19 Güncelleme; Aşılar, Mutasyonlar ve Delta Varyantı' isimli bir çevrim içi program düzenledi. SAÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Altındiş'in moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mustafa Altındiş, salgınla alakalı çeşitli istatistikler, virüsün orijini, varyantları ve tanı testleri hakkında bilgi verdi. "Vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak"

Koronavirüs tanı kitleri geliştiren Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, 'Ülkemizde SARS COV-2 Varyant Sürveyan Çalışmaları' isimli bir sunum yaptı. Henüz delta varyantı vakalarıyla ilgili net sayı veremeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Korukluoğlu, "Şuna inanıyorum ki delta varyantı Ağustos ayı içerisinde vakaların yüzde 80'ini kapsayacak" dedi.

Korukluoğlu, delta varyantının orijin virüsten yüzde 60 daha bulaşıcı olan İngiltere varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek, "Delta varyantının hızlı yayılması beklenmedik bir şey olmayacak. Benim açımdan önemli olan ise bunun ne kadar yatakta tedaviye ya da ölüm oranına sebep olabileceğidir. Bildiğim delta vakalarda kötü bir geri bildirim yok. Pozitiflik oranları ülkemizde hala düşük. İngiltere'de de vaka sayıları artıyor ama hastanelerdeki doluluk oranları düşüyor. Bizim açımızdan en önemli şey budur, aşıdan beklediğim en büyük fayda da bu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Aşılanmanın yanında hijyen kurallarına dikkat edildikçe salgınla mücadele edileceğine dikkat çeken Korukluoğlu, " İsrail, aşılamanın en iyi yapıldığı ülkelerden birisi ama delta varyantının artmaya başlamasının en önemli nedeni maske kuralını iptal etmeleriydi. O yüzden maske kuralını geri getirdiler" hatırlatmasında bulundu. "BioNTech için henüz 3'üncü doz erken"

Türkiye'de kullanılmaya başlanan BioNTech aşısı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Altındiş, BioNTech aşının 3'üncü dozuna gerek olmadığını söyleyerek, "Uğur Şahin bile ilk 12 ay ilave bir doza gerek yok gibi duruyor diyor, en azından şimdilik" dedi. Virüsün kaynağı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Altındiş, "Bununla ilgili çok fazla iddia ve hala birçok şey masada ama geldiğimiz noktada özellikle R3 bölgesindeki pangolinlere çok ciddi yakın; yüzde 85-95 civarında. Bu yakınlık bunun bir rekombinasyon, zoonotik bir etkiyle oluştuğu verilerini biraz daha ağırlaştırıyor. Ama şunu bilmiyoruz; nerede oldu, nasıl oldu, ne zaman oldu? " ifadelerini kullandı. Dikkat Edilmesi Gereken Varyantlar

Toplantıda SAÜ Tıp Fakültesi Arş. Gör. Dr. Hasan Zeybek, 'SARS COV-2 Mutasyonlar, Delta Varyantı ve Aşıdan Kaçış' isimli bir sunum yaptı. Virüsün farklı varyantlara dönüşmesi, farklı soylara evrilip bir takım mutasyonlara uğramasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Arş. Gör. Dr. Zeybek, "DSÖ'nün bazı kraterlere göre hastalığın klinik seyri, yüksek bulaşıcılık özelliği, tranmisyon hızı gibi kriterlere göre farklı sınıflandırmaları var. Mesela VOC (Variant of Concern) endişe yaratan varyantlar bulaşıcılığı artmış ve endişe yaratan bir grup. Bu grupta Alpha, Beta, Gamma, Delta varyantları mevcut. Bir değeri ise VOI (Variant of Interest) dikkate alınması gereken varyantlar bu grupta ise Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Lota, Kappa, Lambda varyantlarıdır. DSÖ'den alınan haftalık bilgilere göre varyantların Dünyada ki dağılımında "Alpha "varyantı en baskın olan varyant" şeklinde konuştu.

Varyant taramasının önemine değinen Zeybek, "Artan enfeksiyon sayısı ve salgının hızını kontrol etme, aşılama, uzun birinci ve ikinci doz aralıkları, aşıların koruyuculuk süreleri gibi nedenlerden dolayı taramaların önemli olduğuna vurgu yaptı. "3'üncü doz için antikor seviyesine bakılmalı"

Toplumun merak ettiği 3'üncü doz aşılarla ilgili birkaç önemli noktaya değinen Zeybek, "Üçüncü doz aşı kararı için antikor seviyesine bakılması gerekiyor. 2 doz BioNTech aşısı olan kişilerin 9-12 ay boyunca ek doz aşı olmalarına gerek olmadığını, 2 doz Sinovac aşısı olanların da ikinci dozdan 3-6 ay sonra 3'üncü bir doz (rapel) aşıyı olması kişinin hem kendini hem de Delta varyantının yayılmasının önlenmesi açısından önemli olduğuna değindi.

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Vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Hindistan Varyantı, COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak' - Son Dakika


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