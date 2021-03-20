Vakaların zirve yaptığı Samsun'da öğrencilerinden pankartlı, megafonlu uyarı - Son Dakika

Vakaların zirve yaptığı Samsun'da öğrencilerinden pankartlı, megafonlu uyarı
20.03.2021 16:36
SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, vakaların arttığı kentin en işlek caddesinde 'Samsun'a mavi yakışır' pankartı açtı, megafonla da vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, vakaların arttığı kentin en işlek caddesinde 'Samsun'a mavi yakışır' pankartı açtı, megafonla da vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vaka sayısında zirve yapan Samsun'da OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Mecidiye Caddesi'nde bir araya geldi. Beyaz önlük giyen öğrenciler, taşıdıkları pankartlarla koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşları uyardı. Açılan pankartlarda ise, 'Kırmızıya Savaş Açtık', 'Sen Mavi Ol, Biz Denizi Unuturuz', 'Ayrı Olmak Bir Olmanın En Güzel Yolu' ifadeleri yer aldı. Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Kaan Can Atalay, megafonla çağrıda bulunarak risk haritasında kente kırmızı rengin yakışmadığını belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM ve Taksim Camii'ne ziyaret TFF'ye başvuran F.Bahçe'den sürpriz hamle: Beşiktaş'ın şampiyonluklarını tanıdılar Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e tepki: 11. Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli olacaktır Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı Son Dakika! Görevden alınan Naci Ağbal'dan yeni açıklama: Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileri taşımaya çalıştım Babası tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülen annesinin cansız bedenini bulan 11 yaşındaki Elanaz: Üzerindeki kanı tişört zannettim Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri