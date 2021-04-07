Vakalarının en çok arttığı ilk 5 il arasında yer alan Kırklareli'nde tedbirlere uyulması çağrısı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 27 Mart-2 Nisan'ı kapsayan 100 binde görülen korona virüs vaka sayısı bir önceki haftaya göre arttan ilk 5 il arasında yer alan Kırklareli'nde, Valilik tarafından artan vakalara ilişkin tedbirlere artırılarak uyulması yönünde uyarıda bulunuldu.

Kırklareli Valiliği son hafta artan vakalarla ilgili uyarıda bulundu. Sağlık Bakanlığınca haftalık vaka sayısına göre kentin artışta ilk 5 il arasında yer aldığı açıklamada, tüm tedbirleri artırarak sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayıları artış göstermektedir. Buna bağlı olarak ilimiz çok yüksek risk grubu olan Kırmızı kategoride ve iller arasında haftalık vaka sayısına göre ilk 5 il arasında yer almaktadır. İlimizde korona virüs ile mücadelemizde bugüne kadar alınan tüm tedbir ve önlemleri arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım. Salgınla mücadelenin devam ettiğini ve mutasyona uğrayan virüsün bulaş hızının arttığını unutmayalım. Bu sebeple vatandaşlarımızın başta maske, sosyal mesafe ve hijyen olmak üzere, bulaş riskinin en fazla görüldüğü ev ve komşu ziyaretlerini yapmamaları, gün, doğum günü, mevlit, taziye gibi sebeplerle kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve bir araya gelmemeleri toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Unutmayalım yaşanan vaka artışını önlemek ve kısıtlamaların artmamasını sağlamak bizim elimizdedir." - KIRKLARELİ