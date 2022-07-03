VAKAYA GİDEN AMBULANS, DÜĞÜN KONVOYUNA TAKILDI - Son Dakika
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VAKAYA GİDEN AMBULANS, DÜĞÜN KONVOYUNA TAKILDI

03.07.2022 05:50

ANKARA'da, acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibi, dakikalarca düğün konvoyunun yol vermesini bekledi.

ANKARA'da, acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibi, dakikalarca düğün konvoyunun yol vermesini bekledi. O anlar, sağlık çalışanlarının kamerası ile kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Ankara Protokol yolunda meydana geldi. Acil vaka ihbarı alan 112 Acil Sağlık ekipleri, ambulansla vaka yerine gitmek üzere yola çıktı. Protokol yoluna geldiklerinde düğün konvoyu ile karşılaşan sağlık ekibi, siren ve korna çalmalarına rağmen dakikalarca düğün konvoyunun kendilerine yol vermesini bekledi. O anlar ise ambulansın içinde bulunan bir başka sağlık çalışanı tarafından telefon kamerası ile görüntülendi. Sağlık çalışanları çektikleri videoyu, "Acil vakaya giderken 10 dakikadır düğün konvoyunun yol vermesini bekliyoruz. Sonra 'ambulans neden geç kaldı?' deniliyor. Yazık..." notuyla sosyal medyada paylaştı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAKAYA GİDEN AMBULANS, DÜĞÜN KONVOYUNA TAKILDI - Son Dakika

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