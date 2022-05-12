Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı - Son Dakika
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Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı

12.05.2022 14:37

Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştıKOCAELİ Kocaeli'de vakaya giden ambulans, otomobil ile çarpıştı.

Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı

KOCAELİ Kocaeli'de vakaya giden ambulans, otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Darıca ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.A idaresindeki vakaya giden 41 AGN 304 plakalı ambulans ile T.Ö yönetimindeki 34 ANE 519 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan otomobil sürücüsü T.Ö., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan ambulansta ise maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı
Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı - Son Dakika


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