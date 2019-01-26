Son Dakika Haberleri: Vakaya Giden Ambulansa Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Vakaya Giden Ambulansa Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Kırıkkale-Ankara karayolu istikametinde vakaya giden ambulansa otomobil çarptı.

Vakaya Giden Ambulansa Otomobil Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale-Ankara karayolu istikametinde vakaya giden ambulansa otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadına ise arkadan çarptıkları ambulansın sağlık görevlileri müdahale etti.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolundaki Irmak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayan Ersun Akbaş idaresindeki 71 DA 981 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Harun Atak'ın kullandığı 71 BH 774 plakalı ambulansa arkadan çarptı. Kazada yaralanan D.A.'ya (52) arkadan çarptıkları ambulansın sağlık görevlileri müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:23 Kaynak: İHA

Ankara, Kırıkkale, 3. Sayfa
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