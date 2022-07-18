Vakaya müdahale eden cankurtarana döner bıçağıyla saldırdı - Son Dakika
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Vakaya müdahale eden cankurtarana döner bıçağıyla saldırdı

18.07.2022 10:01

Vakaya müdahale eden cankurtarana döner bıçağıyla saldırdı Polis kavgayı havaya ateş açarak ayırdıİSTANBUL Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda boğulmak üzere olan bir kişi cankurtaranlar tarafından sahile çıkarıldı.

Vakaya müdahale eden cankurtarana döner bıçağıyla saldırdı

Polis kavgayı havaya ateş açarak ayırdı

İSTANBUL Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda boğulmak üzere olan bir kişi cankurtaranlar tarafından sahile çıkarıldı. Vatandaşa müdahale edildiği sırada olanı biteni izleyen bir kişi, "etrafı açın" uyarılarına sinirlenince döner bıçağıyla cankurtaranı bıçakladı. Polis kavgayı havaya ateş açarak uyarırken, saldırgan adam gözaltına alındı, yaralı cankurtaran ise hastaneye kaldırıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre plajda görev yapan cankurtaranlar, denizde boğulmak üzere olan bir kişiyi sudan çıkararak sahile getirdi. İlk yardım müdahalesi yapıldığı sırada, cankurtaranın etrafını meraklı vatandaşlar sardı. Toplanan vatandaşların dağılması için görevliler uyarıda bulundu. Ancak dinleyen olmadı. Kalabalık içinde bulunan Yılmaz G, isimli şahıs cankurtaranların uyarılarına sinirlenerek tartışmaya girdi. Hararetlenen tartışma esnasında şüpheli Yılmaz G., araca giderek döner bıçağı aldı ve cankurtaran görevlisi adamın koluna sapladı. Büyüyen kavgada bir cankurtaran kolundan bıçakla yaralandı. O sırada şüphelinin diğer arkadaşları da kavgayı ayırmaya çalışan görevlilere saldırdı. Bunun üzerine olayı gören polis ekipleri, havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Şüpheli Yılmaz G. polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayı gören Oğulcan Durmuş, "Sabah saatlerinde burada boğulma vakası oldu. Cankurtaran arkadaşlar da ilk yardım müdahalesi için koştu. Vakayı aldıktan sonra etrafta kalabalık oluştu. Cankurtaranlar, etraftakilere açılın da müdahale edelim derken bir tane vatandaş zorluk çıkarttı. Daha sonra kavga oldu. Cankurtaranlardan bir tanesi zaten döner bıçağıyla kolundan yaralandı. Gidip döner bıçağı alıp geldiler. Cankurtaranların yerine gelip saldırdılar. Yapan kişi yakalandı. Emniyet güçleri zaten destek sağladı" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vakaya müdahale eden cankurtarana döner bıçağıyla saldırdı - Son Dakika

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