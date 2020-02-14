Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Son Dakika

Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

6 saat önce

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında mesaj yayımladı.

Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, System.String[]

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda her türlü imkansızlıklar içerisinde dahi gücünü bütün dünyaya haykırdığını bildirdi.

Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü sevinç ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Balta, "İlçemiz 20 Temmuz 1916 tarihinde Rus Çarlığının işgaline uğramış ve 14 Şubat 1918 tarihinde kahraman ordumuz tarafından düşman işgalinden kurtarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Balta, Vakfıkebir'in vatanına bağlılığını, vermiş olduğu onurlu mücadele ile gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vakfıkebir'imiz bu topraklar üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağın her şeyin üstünde olduğunu vermiş oldukları onurlu mücadele ile göstermiştir. Bugün de ülkemizin geleceğini tehlikeye düşürmek isteyenlere karşı da stratejimiz açık ve nettir. Kurtuluş Savaşı döneminde hasta adamı ayağa kaldıran ve tarih kitaplarına sığmayan destan yazan aziz milletimiz gerekirse ülkemizin selameti ve huzuru için bir yeni destan daha yazar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle Vakfıkebir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunu en iyi dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal'i ve onunla birlikte ahirete irtihal etmiş tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi, fedakar ve cefakar dede ve ninelerimiz olmak üzere tüm ecdadımızı minnetle anıyorum."

Vakfıkebir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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