Son Dakika Haberleri: Vakfıkebir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Vakfıkebir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu

1 saat önce

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Vakfıkebir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu, System.String[]
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Balta, yayımladığı mesajında, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda her türlü imkansızlıklar içerisinde gücünü bütün dünyaya haykırdığını belirtti.

Vakfıkebir'in de vatanına bağlılığını vermiş olduğu onurlu mücadele ile gösterdiğine işaret eden Balta, "Bugün de ülkemizin geleceğini tehlikeye düşürmek isteyenlere karşı da stratejimiz açık ve nettir. Kurtuluş Savaşı döneminde hasta adamı ayağa kaldıran ve tarih kitaplarına sığmayan destan yazan aziz milletimiz gerekirse ülkemizin selameti ve huzuru için bir yeni destan daha yazar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Balta, millet olarak değerlerden asla taviz verilmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Vakfıkebir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunu en iyi dileklerimle kutluyor, kurtuluş yolunda canını feda eden şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Onca sıkıntıya göğüs gerip bizlere bugünleri bırakan gazilerimizi, başta fedakar ve cefakar dede ve ninelerimiz olmak üzere tüm ecdadımızı minnetle anarak Vakfıkebirli hemşehrilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:12 Kaynak: AA

AK Parti, Vakfıkebir, Güncel
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