Vakfıkebir ve Tonya'da İçme Suyu Çalışmaları
2 saat önce
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Vakfıkebir ve Tonya'da 40 mahalleye arıtılmış içme suyu sağlayacak arıtma tesis inşaatı için proje çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, Vakfıkebir
ve Tonya
'da 40 mahalleye arıtılmış içme suyu sağlayacak arıtma tesis inşaatı için proje çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, inşaatın yapımı için ihalenin yeni yılda yapılacağını, her iki ilçede dört ayrı noktadan alınacak suyun arıtma tesisindeki işlemlerin ardından mahallelere sevk edileceğini ifade etti.
Proje kapsamında 19,3 kilometre isale hattı kurulacağını aktaran Gümrükçüoğlu, "Saniyede 200 litre içme suyu arıtma kapasitesine sahip, yüksek bulanıklıktaki suyu arıtabilen içme suyu arıtma tesisi ve içme suyu depoları inşa edeceğiz. Birinci etapta Vakfıkebir ilçesinin üst kotlarında bulunan mahalleler ile Tonya ilçesinin Melikşah
ve Karaağaçlı
mahallelerine su verilecek olup, ikinci etapta Tonya ilçe merkezi ve tüm mahallelerine bu su ulaştırılacaktır. Böylece bölgedeki 40 ayrı mahallenin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:58 Kaynak: AA
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