Vakıf Arazilerini Kiralayanların Dikkatine
16 dakika önce
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Vakıf arazilerin kiralayan bireysel sulama sistemlerinin kurulmasına ilişkin desteklemeden yararlanmaları adına 3 yıllık sözleşme yapılacağını söyledi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu
, Vakıf arazilerin kiralayan bireysel sulama sistemlerinin kurulmasına ilişkin desteklemeden yararlanmaları adına 3 yıllık sözleşme yapılacağını söyledi.
İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis
ile ilçelerinde Vakıf arazilerinde bir yıllık kiralama yaparak tarımsal üretim yapan çiftçilerin yaptıkları girişimler sonucunda Vakıflar Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları durumunda bireysel sulama sistemlerinin kurulmasına ilişkin desteklemeden yararlanmaları adına 3 yıllık sözleşme yapabileceklerini ifade ederek, ".Sebze üretimi yapan çiftçilerimiz bu dönem bu projeden yararlanabilecektir.Bu konuda destek veren Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Modern basınçlı bireysel sulama tesisi ve makine ekipmanlarına ihtiyacı olan çiftçilerimizin projede belirtilen diğer şartları taşımaları durumunda, hibe başvuru dosyalarını 1 Mart 2019 günü mesai bitimine kadar il Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir" diye konuştu. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:10 Kaynak: İHA
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