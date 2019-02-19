Son Dakika Haberleri: Vakıf Arazilerini Kiralayanların Dikkatine

Vakıf Arazilerini Kiralayanların Dikkatine

16 dakika önce

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Vakıf arazilerin kiralayan bireysel sulama sistemlerinin kurulmasına ilişkin desteklemeden yararlanmaları adına 3 yıllık sözleşme yapılacağını söyledi.

Vakıf Arazilerini Kiralayanların Dikkatine, System.String[]
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Vakıf arazilerin kiralayan bireysel sulama sistemlerinin kurulmasına ilişkin desteklemeden yararlanmaları adına 3 yıllık sözleşme yapılacağını söyledi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis ile ilçelerinde Vakıf arazilerinde bir yıllık kiralama yaparak tarımsal üretim yapan çiftçilerin yaptıkları girişimler sonucunda Vakıflar Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları durumunda bireysel sulama sistemlerinin kurulmasına ilişkin desteklemeden yararlanmaları adına 3 yıllık sözleşme yapabileceklerini ifade ederek, ".Sebze üretimi yapan çiftçilerimiz bu dönem bu projeden yararlanabilecektir.Bu konuda destek veren Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Modern basınçlı bireysel sulama tesisi ve makine ekipmanlarına ihtiyacı olan çiftçilerimizin projede belirtilen diğer şartları taşımaları durumunda, hibe başvuru dosyalarını 1 Mart 2019 günü mesai bitimine kadar il Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:10 Kaynak: İHA

Kilis, Kadıoğlu, Ekonomi
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