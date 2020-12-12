Son dakika! Vakıf binasında korkutan yangın - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeni Mahallede bulunan Kuddusi vakfında gelen patlama sesinin ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

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