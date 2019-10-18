Son Dakika Haberleri: Vakıf Emeklilik’ten “Tatlı Fonlar” projesi
Son Dakika Ekonomi Vakıf Emeklilik’ten “Tatlı Fonlar” projesi

Vakıf Emeklilik’ten “Tatlı Fonlar” projesi

1 saat önce

Vakıf Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne olan ilgiyi artırmak ve BES fonlarını daha anlaşılır hale getirmek için "Tatlı Fonlar" Projesini hayata geçirdi.

Vakıf Emeklilik’ten “Tatlı Fonlar” projesi, System.String[]

Vakıf Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne olan ilgiyi artırmak ve BES fonlarını daha anlaşılır hale getirmek için "Tatlı Fonlar" Projesini hayata geçirdi.

Vakıf Emeklilik, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:07 
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