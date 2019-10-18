Vakıf Emeklilik’ten “Tatlı Fonlar” projesi
1 saat önce
Vakıf Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne olan ilgiyi artırmak ve BES fonlarını daha anlaşılır hale getirmek için "Tatlı Fonlar" Projesini hayata geçirdi.
Vakıf Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne olan ilgiyi artırmak ve BES fonlarını daha anlaşılır hale getirmek için "Tatlı Fonlar" Projesini hayata geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:07
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