Vakıf geleneği yıl boyunca devan ediyor - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 12 ay boyunca gıda yardımı ve nakdi yardım yapmaya devam ediyor.



Vakıflar Genel Müdür Burhan Ersoy, yardım kolilerine koyduğu mektupta, "Size ulaştırdığımız bu paket içerisinde yer alan her şey, Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi topraklarımızda kurulmuş olan vakıflarımızın ikramıdır. Bu dar zamanlardan el ele, gönül gönüle çıkacağımıza inancımız tamdır, 12 ay boyunca olduğu gibi hizmetimiz Ramazan ayında da kesintisiz devam etmektedir ve edecektir." ifadesi yazıyor.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ise kentte 654 haneye her ay düzenli olarak kuru gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Vakıf Haftası'nın bu yıl da 11-17 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinliklerle Türkiye genelinde kutlanmasının öngörüldüğü ancak Kovid-19 salgını nedeniyle etkinliklerin sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçları kanalıyla gerçekleştirileceğini belirten Öztürk, "Koronavirüs çalışmalarımızı etkilemedi. Hızla hem kuru gıda dağıtımı hem de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kuru gıda dağıtımı virüs nedeniyle sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyarak yılın 12 ayında olduğu gibi ramazan ayında da devam ediyor." dedi.