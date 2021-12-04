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Vakıf GYO, "Tablo Adalar" projesini satışa sundu - Son Dakika

Vakıf GYO, "Tablo Adalar" projesini satışa sundu

04.12.2021 17:13
Vakıf GYO, "Tablo Adalar" projesini satışa sundu

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) İstanbul'un Maltepe ilçesinde yer alan Tablo Adalar projesi satışa sunuldu.

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) İstanbul'un Maltepe ilçesinde yer alan Tablo Adalar projesi satışa sunuldu.

Vakıf GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf GYO'nun İstanbul'un Maltepe ilçesinde hayata geçirdiği yeni projesi Tablo Adalar satışa çıkarıldı. Tablo Adalar projesi, bahçe katından başlayan Marmara Denizi ve Adalar manzarasıyla öne çıkıyor.

Manzarası ve "En mutlu Tablolar için" sloganıyla satışa sunulan proje, toplamda 15 bin 264 metrekare arsa alanına ve 67 bin 861 metrekare yapı alanına sahip durumda bulunuyor. Mimari tasarım ve uygulamaları Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyan projenin ana yükleniciliğini Rönesans REC Uluslararası İnşaat üstleniyor.

Tablo Adalar, 1+1'den 5+2'e kadar değişen konut tiplerinin yanı sıra, geniş balkon, büyük peyzaj alanı ve zengin sosyal donatılarıyla E-5 ve Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nın hemen yakınında yükseliyor.

Prens Adaları'na bakan sosyal tesisleri ile zenginleştirilen Tablo Adalar, açık ve kapalı yüzme havuzu, günün her anında temiz bir nefes almayı mümkün kılan kat bahçeleri, teraslar, basketbol sahası ve tenis kortu, çocuk oyun alanları ve güçlü peyzaj alanı ile proje sakinlerini yeni nesil yaşam anlayışıyla buluşturuyor. Konutlar, adalar ve orman manzarasına sahip ferah dairelerden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, VakıfBank ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki olan Vakıf GYO'nun geçen günlerde, Kalder tarafından Ulusal Kalite Kongresinde Mükemmellikte Yetkinlik ödülü aldığını hatırlatarak, "VakıfBank Genel Müdürümüz Sayın Abdi Serdar Üstünsalih'in de ifade ettiği gibi VakıfBank ailesi olarak dünyamıza, geleceğimize ve topluma karşı sorumluluk sahibi olduğumuzu daha yüksek sesle konuşmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu anlamda Vakıf GYO'nun sağlam temelli kurumsal yapısı ile sürdürülebilir büyüme stratejisini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran İncehasan, şunları kaydetti:

"2022 yılını şirketimiz açısından bir sıçrama yılı olarak planlıyoruz. Sermaye yapımız itibariyle potansiyel yatırımcılarımız için yatırım yapmaya çok uygun güvenli bir limanız. Bu yıl ekim ayında Ankara'da müjdesini verdiğimiz Cubes Ankara projesinin ardından, bugün de İstanbul'da yeni yatırımımız Tablo Adalar'ı satışa sunuyoruz. Yeni proje geliştirirken üç şeye dikkat ediyoruz. Birincisi bölgeye değer katmak, ikincisi kentin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve üçüncüsü ve en önemlisi de hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak… Bu anlamda Tablo Adalar yatırımımızın İstanbul'a ekonomik ve yaşamsal olarak değer katan örnek bir proje olacağını şimdiden söyleyebilirim."

Projeyle ilgili bilgileri de paylaşan Onur İncehasan, "2023'ün Aralık ayında teslimini planladığımız Tablo Adalar projesi Anadolu Yakası'nın merkezinde, Maltepe Zümrütevler'de yer alıyor. Tablo Adalar, sadece eşsiz manzarasıyla değil, ulaşım kolaylığı ve yatırım değeri açısından da büyük bir potansiyel taşıyor." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul, İstanbul, Yatırım, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakıf GYO, 'Tablo Adalar' projesini satışa sundu - Son Dakika


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