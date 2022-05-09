Vakıf Haftası kapsamında el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika

Edirne'de Vakıf Haftası kutlamaları kapsamında "Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları" sergisi açıldı.

Vakıf Kültür ve Sanat Evi'ndeki sergide Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçıları Mehtap Cömert ve Özcan Abacı'nın eserleri sergilendi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Hamit Bulgurcu, gazetecilere her yıl mayıs ayının ikinci haftasının Vakıflar Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Vakıflar Haftası kapsamında açılan sergide, Edirne'deki ustalar tarafından yapılan geleneksel eserlerden Edirnekari ve kente özel minyatür Edirne talikası ve faytonları ile çeşitli el sanatları ürünlerinin sergilendiğini belirten Bulgurcu, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi 15 Mayıs'a kadar gezilecek.