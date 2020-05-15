Vakıf Haftası'nın bu yılki teması

Vakıf Haftası bu yıl "Vakıf Medeniyetinde şefkat ve merhamet" temasıyla kutlanacak.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, kurumun konferans salonunda yaptığı basın açıklamasında, bu yıl 11-17 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Vakıf Haftası'nda "Vakıf Medeniyetinde şefkat ve merhamet" temasının ele alınacağını belirtti.

Vakıfların insanlık için büyük önem taşıdığını belirten Güven, vakıfların dün olduğu gibi bugünde insanlar arasında yardımlaşma, dayanışma ve sevgiyi sağlayan bir köprü olduğunu söyledi.

Bölge Müdürlüğünün Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerine hizmet verdiğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Gerçekten ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bizlerde bu anlamda üstümüze düşen ne varsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait özellikle kapalı çarşılar, iş yerleri, kafeler buna benzer Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kapatılan yerlerin kiraları 3 ay vadesiz ertelendi. Kirasını veremeyen diğer iş yerleriyle ilgili herhangi bir yasal işlem ve faiz uygulaması yapmıyoruz." dedi.