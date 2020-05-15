Vakıf Haftası'nın bu yılki teması

Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, Vakıf Haftası'nın bu yıl "şefkat ve merhamet" temasıyla kutlanacağını belirtti.

Palalı, yazılı açıklamasında, bu yıl 11-17 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Vakıf Haftası'nda "Vakıf Medeniyetinde şefkat ve merhamet" temasının ele alınacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dünya gündeminin en önemli başlıklarını oluşturan, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi kavramların vakıf olgusunun tam merkezinde yer aldığı düşünüldüğünde, medeniyetimizin yapı taşı niteliğindeki vakıf şuuruna dikkat çekilmesi, vakıf kurulmasına teşvik edilmesi, vakıf olgusunun ve içerdiği yüce idealler ile zarif duyguların anımsatılması, yaşatılması ve canlı tutulması bakımından sizlerden alacağımız güç ve destek bizler için son derece anlamlıdır."

Palalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşanan olumsuzlukların Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını ve sunmuş olduğu hizmetleri etkilemediğini aktardı.

Çalışmalarının devam ettiğini aktaran Palalı, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Gerek restorasyon ve gerek hayır hizmetleri çalışmalarımız, tüm olumsuz koşullara rağmen gerekli tüm titizlik gösterilerek herhangi bir aksamaya mahal verilmeden kesintisiz olarak devam etmiştir. Ayrıca geçen yıllardan farklı olarak ihtiyaç sahibi ailelere yaptığımız kuru gıda yardım paketlerinin içerisine Genel Müdürümüz Burhan Ersoy'un bu ailelere hitaben yazdığı bir mektup konulmuştur."