Vakıf Haftasının bu yıl ki teması:

Vakıf Haftası, bu yıl "Vakıf ve Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" temasıyla kutlanacak.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11-17 Mayıs tarihlerinde kutlanan Vakıf Haftasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sosyal medya ve kitle iletişim araçları aracılığıyla kutlanacağı belirtildi.

Vakıf kültürünün öneminin vurgulandığını açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Bugün dünya gündeminin en önemli başlıklarını oluşturan, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi kavramların vakıf olgusunun tam merkezinde yer aldığı düşünüldüğünde, medeniyetimizin yapı taşı niteliğindeki vakıf şuuruna dikkat çekilmesi, vakıf kurulmasına teşvik edilmesi, vakıf olgusunun ve içerdiği yüce idealler ile zarif duyguların anımsatılması, yaşatılması ve canlı tutulması bakımından sizlerden alacağımız güç ve destek bizler için son derece anlamlıdır."