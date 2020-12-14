Vakıf Katılım, belediyelere 600 milyon liralık yeşil enerji desteği planlıyor - Son Dakika

Vakıf Katılım, belediyelere 600 milyon liralık yeşil enerji desteği planlıyor

14.12.2020 11:13
Vakıf Katılım, belediyelere 600 milyon liralık yeşil enerji desteği planlıyor, System.String[]

Vakıf Katılım, belediyelerin akıllı yenilenebilir enerji ve akıllı şehir projelerine 600 milyon liralık destek sağlamayı planlıyor.

Vakıf Katılım, belediyelerin akıllı yenilenebilir enerji ve akıllı şehir projelerine 600 milyon liralık destek sağlamayı planlıyor.

Vakıf Katılım'ın açıklamasına göre, banka, ülke ekonomisine değer katacak çalışmalara destek olmayı sürdürüyor.

Banka, Türkiye'nin enerji konusundaki cari açığının azalmasına ve belediyelerin ekonomik anlamda daha da güçlenmesine destek olmak amacıyla, Güneş Enerjisi Santrali (GES), Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), Jeotermal Enerji Santralleri (JES) ve Biyokütle Enerji Santralleri gibi yenilenebilir enerji projelerinde belediyelerle iş ortaklıkları gerçekleştirirken, bir yandan da akıllı şehir projelerini finanse ediyor.

Başlangıç olarak 10'un üzerinde belediyeye GES projesi ile ilgili destek veren Vakıf Katılım, otopark, ulaşım, tarım, sağlık hizmetleri ve atık yönetimi konularında beledilerin akıllı şehir çalışmalarına da finansal kaynak sunuyor.

"40 bin haneye temiz enerji sağlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından oldukça zengin olduğunu bildirdi.

Bu enerji kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanımının hem çevrenin korunmasına, hem belediyelerin ve ülkenin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Göktaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Vakıf Katılım olarak bizler de milli ekonomiyi destekleme vizyonumuzdan hareketle belediyelerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacakları yatırımlar ile akıllı şehir projelerine destek olmaya başladık. İş birliği yaptığımız belediyelerin parkları, bahçeleri şimdi temiz enerji ile aydınlanıyor. Aldığımız sonuçlardan çok mutluyuz. Elbette önümüzdeki dönemde bu alanda yapacağımız çalışmaları daha da genişletmek istiyoruz. Yenilenebilir enerji alanında 50 belediyeye toplam 600 milyon TL yeşil enerji yatırım desteği yapmayı planlıyoruz."

Göktaş, milli enerji kaynaklarına yaptıkları bu yatırımla 40 bin haneye enerji sağlamış olacaklarını belirterek, ülkenin gelişimine destek olacak tüm uygulamalara ve çalışmalara en büyük desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vakıf Katılım, belediyelere 600 milyon liralık yeşil enerji desteği planlıyor - Son Dakika Ekonomi


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