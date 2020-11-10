Vakıf Katılım'dan 11 bin 111 fidanlık hatıra ormanı - Son Dakika

Vakıf Katılım'dan 11 bin 111 fidanlık hatıra ormanı

10.11.2020 12:03
Vakıf Katılım'dan 11 bin 111 fidanlık hatıra ormanı, System.String[]

Vakıf Katılım, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İstanbul-Beykoz'da Geleceğe Nefes sloganıyla 11 bin 111 fidanlık bir hatıra ormanı oluşturacak ve Hatay'da terör örgütü tarafından yakılan ormanlık alana da 5 bin adet fidan bağışında bulunacak.

Vakıf Katılım, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İstanbul- Beykoz'da Geleceğe Nefes sloganıyla 11 bin 111 fidanlık bir hatıra ormanı oluşturacak ve Hatay'da terör örgütü tarafından yakılan ormanlık alana da 5 bin adet fidan bağışında bulunacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücünü birleştirerek katılım finans sektörüne yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım sosyal sorumluluk vizyonu doğrultusunda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Geleceğe Nefes sloganı ile İstanbul-Beykoz'da 11 bin 111 fidanlık bir hatıra ormanı oluşturacak.

Vakıf Katılım ayrıca, Hatay'da geçtiğimiz günlerde terör örgütü tarafından çıkarılan yangınla büyük zarar gören ormanlık alana da 5 bin adet fidan bağışında bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, şunları kaydetti:

"Vakıf Katılım olarak sahip olduğumuz tüm kaynakları, ülkemizin ekonomik gelişiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve çevresel konular için de değerlendiriyoruz. Çünkü bizler emanetçiyiz. Sahip olduğumuz tüm güzellikleri koruyarak, zenginleştirerek bizden sonraki nesillere eksiksiz bir şekilde devretmek boynumuzun borcu."

Hayatın sağlıklı bir şekilde devam etmesinin ön koşulunun çevreye ve doğaya sahip çıkmak olduğunu, doğanın korunmasına bir hayat memat meselesi gözüyle bakılması gerektiğini belirten Göktaş, "Bilinçli ya da bilinçsiz çevremize maalesef büyük zararlar verebiliyoruz. Verdiğimiz bu zararların bize geri dönüşü de çok sarsıcı olabiliyor. Bu sebeple her bir bireyin ve kurumun çevre konusunu artık büyük bir hassasiyetle ele alması, muhasebesini iyi yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesini bu anlamda son derece anlamlı buluyorum. Önemli bir farkındalığın oluşmasını sağlayan bu güzel gün vesilesi ile Vakıf Katılım olarak bizler de İstanbul Beykoz'da çalışanlarımızın da katılımıyla 11 bin 111 fidanlık bir hatıra ormanı oluşturarak, geleceğe nefes olacağımız için son derece mutluyuz. Diğer yandan terör örgütünün Hatay'da yol açtığı yangında büyük zarar gören ormanlık alana da 5 bin fidan bağışında bulunacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de köklü geçmişimizden ve Vakıf kültürümüzden aldığımız güç ve bilinçle, daha yaşanabilir bir dünya için üzerimize düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz."

Vakıf Katılım Bankası, Beykoz, Kasım, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vakıf Katılım'dan 11 bin 111 fidanlık hatıra ormanı - Son Dakika Ekonomi


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