Vakıf Katılım'dan 350 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı
1 saat önce
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "11 Ocak'ta gerçekleşen 2019 yılındaki ilk ihracımız sayesinde nitelikli yatırımcılarımızdan 350 milyon TL'lik fon sağladık" açıklamasında bulundu.
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "11 Ocak'ta gerçekleşen 2019 yılındaki ilk ihracımız sayesinde nitelikli yatırımcılarımızdan 350 milyon TL'lik fon sağladık" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:50
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