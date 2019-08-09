Son Dakika Haberleri: Vakıf Katılım’dan 450 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı
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Vakıf Katılım’dan 450 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

1 saat önce

Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 450 milyon TL tutarında, 70 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım’dan 450 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı, System.String[]
Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 450 milyon TL tutarında, 70 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Vakıf Katılım Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:44 
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