Vakıf Katılım'dan 50 bin kamu lojmanının satışına özel finansman desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vakıf Katılım'dan 50 bin kamu lojmanının satışına özel finansman desteği - Son Dakika

Vakıf Katılım'dan 50 bin kamu lojmanının satışına özel finansman desteği

12 dakika önce

Vakıf Katılım, kamuya ait yaklaşık 50 bin adet lojmanın ihale yoluyla satışına finansman sağlayacak.

Vakıf Katılım'dan 50 bin kamu lojmanının satışına özel finansman desteği, System.String[]

Vakıf Katılım, kamuya ait yaklaşık 50 bin adet lojmanın ihale yoluyla satışına finansman sağlayacak.

Vakıf Katılım açıklamasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamuya ait yaklaşık 50 bin lojmanı ihale yoluyla satışa çıkardı. Vakıf Katılım, ev sahibi olmak isteyenler için hem finansman hem de tahsilat kolaylığı sağlayacak.


Bu kapsamda Vakıf Katılım ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında kamu lojmanlarının finansmanına yönelik protokol imzalandı. Protokole göre, Vakıf Katılım, peşin ödemeli satışlarda lojman satış bedellerini şubelerin yanı sıra İnternet Şube ve Mobil Şube kanallarından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına tahsil edebilecek.


Cazip kar oranları


Açıklamaya göre, bakanlık ile imzalanan protokole göre, banka, lojmanların ihale yoluyla satışında konut finansman desteği de sağlayabilecek. Kamu lojmanı almak amacıyla finansman başvurusunda bulunanlar için kar oranını 60 ay için 0,79 olarak belirleyen Vakıf Katılım, 61 -120 ay arasında ise 0,89 kar oranından finansman kullandıracak.


"Taşın altına elimizi sokarak sorumluluk üstlendik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ülke ekonomisine katkı sunarken tabana yayılarak vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yardımcı olmak temel amacımız." ifadesini kullandı.


60 aya kadar uygulanan 0,79 oranın finansman açısından büyük avantaj sağlayacağını belirten Göktaş, şunları kaydetti:


"Lojmanların ihale yoluyla satışı hükumetimizin titizlikle yürüttüğü bir proje. Böylece başta memurlar olmak üzere binlerce kişi ev sahibi olma hayallerine kavuşacak. Biz de Vakıf Katılım olarak hem onların hayallerine ulaşmasına katkı sunmak hem de devletimizin satıştan elde edeceği gelire finansman desteği sağlamak istedik. Bu kapsamda katılım bankacılığının misyonu gereği taşın altına elimizi sokarak sorumluluk üstlendik."

Vakıf Katılım Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:14 Kaynak: AA
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