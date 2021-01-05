Vakıf Katılım'ın yönetim kurulu ve danışma komitesine yeni atama yapıldı - Son Dakika

Vakıf Katılım'ın yönetim kurulu ve danışma komitesine yeni atama yapıldı

05.01.2021 11:27
Vakıf Katılım'ın yönetim kurulu ve danışma komitesine yeni atama yapıldı, System.String[]

Vakıf Katılım'ın yeni yönetim kurulu üyeliğine Burhan Ersoy ve Prof. Dr. Servet Bayındır'ın ataması gerçekleştirilirken, danışma komite üyeliğine ise Prof. Dr. Mürteza Bedir getirildi.

Vakıf Katılım'ın yeni yönetim kurulu üyeliğine Burhan Ersoy ve Prof. Dr. Servet Bayındır'ın ataması gerçekleştirilirken, danışma komite üyeliğine ise Prof. Dr. Mürteza Bedir getirildi.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, vakıfların paylaşım kültürü ile?kamunun gücünü birleştirerek katılım finans sektörüne yeni bir soluk getiren?Vakıf Katılım, Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran başkanlığında düzenlenen olağan genel kurul toplantısında iki yeni yönetim kurulu üyesi ve bir de danışma komite üyesi ataması yapıldığını duyurdu.

Bankanın yeni yönetim kurulu üyeliğine Burhan Ersoy ve Prof. Dr. Servet Bayındır'ın ataması gerçekleştirilirken, Danışma Komite Üyeliğine ise Prof. Dr. Mürteza Bedir seçildi.

Burhan Ersoy

Açıklamaya göre, 1958 yılında Samsun'da doğan, ilk, orta ve lise öğrenimini Amasya'da, üniversite öğrenimini Samsun'da tamamlayan Ersoy, iş hayatına 1976 yılında Merzifon Zirai Donatım Kurumunda başladı. Çeşitli kuruluşlarda Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmış olan Burhan Ersoy, halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. 1 Şubat 2020'den itibaren Vakıflar Genel Müdürü ve Vakıflar Meclisi Başkanı olarak atanan ve halen görevini sürdüren Ersoy, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği/Üyeliği görevini yürütüyor.

-Prof. Dr. Servet Bayındır

1968 (resmi kayıtlarda 1965) yılında Erzurum'da doğan Servet Bayındır, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1993, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 2005 yılında mezun oldu. İslam iktisadı ve finansı alanındaki çalışmaları ile 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesörlük unvanını alan Bayındır, İstanbul Üniversitesi'nde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı kuruluşunu gerçekleştirmiş ve üç yıl süre ile Bölüm Başkanlığını yürüttü. İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'nı (İktisat) kurmuş (2019) Bayındır, halen bu Bakfın başkanlığını yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve Üniversitedeki öğretim üyeliği görevini sürdüren Bayındır, 31 Aralık 2020 iribariyle Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor.

Prof. Dr. Mürteza Bedir

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun Bedir, yüksek lisansını Londra Üniversitesinde hukuk alanında tamamladı. Manchester Üniversitesinde yürüttüğü doktorasını "Early Development of Hanafi Usul Al-Fiqh Legal Theory" teziyle tamamlayan Bedir'in İslam/Hanefi hukuk teorisi, mukayeseli hukuk, İslam hukuku ve modernleşme, fetva edebiyatı gibi farklı çalışma alanlarının yanı sıra "vakıf hukuku" ile ilgili de çalışmaları bulunuyor. Mürteza Bedir'in "Buhara Hukuk Okulu: 10-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme; "Kurban Kitabı; Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajı: Sünnet; Fıkıh, Mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber'in Otoritesi" başlıklı kitaplarının yanında birçok çeviri, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddeleri bulunuyor.

Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdüren Bedir, 31 Aralık 2020 itibariyle Vakıf Katılım Danışma Komitesi Üyeliği görevini yürütüyor.

Vakıf Katılım Bankası, Yönetim Kurulu, Hukuk, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakıf Katılım'ın yönetim kurulu ve danışma komitesine yeni atama yapıldı - Son Dakika


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