Vakıf Katılım, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaptı - Son Dakika

Vakıf Katılım, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'yle gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında "Kar Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli"ni hayata geçirdi.

Vakıf Katılım açıklamasına göre, Vakıf Katılım ülke ekonomisine katkı sağlayacak referans bir projeye daha imza attı. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'yle gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında hayata geçirdiği "Kar Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli"yle, 4i (İstihdam, İmalat, İhracat, İnovasyon) alanlarında faaliyet gösteren firmalara finansman desteği sunacak olan Vakıf Katılım böylelikle, sürdürülebilir yerli üretimin önünü açacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Dicle Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'yla yapılan, daha önce de Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Ankara Kalkınma Ajansı ile de gerçekleştirilen iş birliği protokolünün kısa bir süre içerisinde tüm ajansları kapsaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'yle gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde uygulamaya aldığımız 'Kar Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli', yerli üretimin desteklenmesine ve unutulmaya yüz tutmuş çok değerli iş kollarımızın yeniden görülebilir olmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Üretim, tarım, enerji, sağlık, savunma sanayi, yazılım, teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda firmaların yapacakları yatırımlara uzun vadeli faizsiz finansman imkanı sunacakları için mutlu olduklarını dile getiren Göktaş, Vakıf Katılım'ın kurulduğu günden bu yana sahip olduğu tüm kaynakları Türkiye'nin sadece finansal değil, sosyal kalkınmasına da destek vermek için seferber ettiğini aktardı.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki yerel işletmelerin güçlenmesi çarpan etkisiyle üretim yaptığı bölgenin çevresel ve kültürel anlamda da zenginleşmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında ülkemizin milli değerlerinin ortaya çıkarılması ve yerli üretimin daha da artması için atılan her adım oldukça kıymetli. Bizim bütün gayemiz Erzurum'da oltu taşından üretim yapan, Sivas'ta koyun yününden inovatif çözümler üretmeye gayret eden, Ankara'da sağlık sektöründe fark oluşturan, Niğde'de dondurulmuş sebzelerden cips üreterek yepyeni iş kollarına yatırım yapan, Zonguldak'ta butik köy projeleriyle turizme destek verip yerel ekosistemi canlandırmaya çalışan yerel girişimcilerin yanında olmak. Çünkü ancak ve ancak yerel ekonominin güçlenmesiyle uluslararası rekabette öne çıkabileceğimize inanıyoruz."

Vakıf Katılım olarak bu vizyon doğrultusunda adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Önümüzdeki dönemde de ülkemizin üretim kapasitesini artırarak, dışa bağlılığını azaltacak, katma değerli ürünlerle uluslararası rekabette güç kazanmamızı sağlayacak yatırım projelerine destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.