Vakıf Katılım MobildePOS ile temassız alışverişlerde limit yok - Son Dakika

Vakıf Katılım MobildePOS ile temassız alışverişlerde limit yok

06.05.2021 10:45
Vakıf Katılım MobildePOS ile temassız alışverişlerde limit yok, System.String[]

Vakıf Katılım'ın 2020 senesinde hayata geçirdiği, işletmelerin Android işletim sistemli NFC özellikli telefonlarını POS cihazı olarak kullanmalarına imkan veren Vakıf Katılım MobildePOS uygulamasındaki 350 TL olan tahsilat sınırı finans teknolojileri öncülerinden Mastercard'ın geliştirdiği "Tap...

Vakıf Katılım'ın 2020 senesinde hayata geçirdiği, işletmelerin Android işletim sistemli NFC özellikli telefonlarını POS cihazı olarak kullanmalarına imkan veren Vakıf Katılım MobildePOS uygulamasındaki 350 TL olan tahsilat sınırı finans teknolojileri öncülerinden Mastercard'ın geliştirdiği "Tap on Phone" teknolojisi sayesinde ortadan kalktı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım MobildePOS uygulamasını akıllı telefonlarına indiren tüm işletmeler, bu cihazlardan kolay, pratik ve güvenli bir şekilde satış yapabiliyor. Mastercard tarafından geliştirilen "Tap on Phone" teknolojisi ile artık 350 TL üzeri temassız işlemler de kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek, cihaz ve saha maliyeti, bakım, onarım ve kurulum gibi POS cihazlarının gerektirdiği tüm giderler bertaraf edilerek maliyet avantajı sağlanabilecek.

Temassız ödemelerde kullanılan Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi ile çalışan ve akıllı cihazları anında POS cihazlarına dönüştüren Vakıf Katılım MobildePOS, PIN'li ve PIN'siz olmak üzere kartlı ödemelerin tamamını kabul ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, geçtiğimiz sene cep telefonlarını POS'a dönüştüren Vakıf Katılım MobildePOS uygulaması ile kamu bankaları arasında bir ilke imza attıklarını hatırlatarak "Üye iş yerlerimizin temassız işlemleri POS cihazına ihtiyaç duymadan, akıllı telefonları üzerinden yapabilmelerine imkan sağlamıştık. Bugün bu uygulamamızı ödeme teknolojileri öncülerinden Mastercard'ın "Tap on Phone" teknolojisi ile daha da geliştirerek, üye iş yerlerimizin ödeme ve tahsilat deneyimini bir üst noktaya taşıdık; temassız kart işlemlerindeki limit sınırını kaldırdık." ifadelerini kullandı.

"Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam edeceğiz"

Göktaş, teknolojiyle büyüme vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Salgının meydana getirdiği koşullar sebebiyle son bir yılda tüketicilerin temassız kart kullanımının bir önceki yıla oranla 2,5 kat artığını görüyoruz. Hızla değişen yaşam ve tüketim alışkanlıkları karşısında her zamankinden daha fazla inovatif bir yaklaşım içerisinde olmak durumundayız. Bu noktada Vakıf Katılım olarak müşterilerimiz için ödeme ve harcamalarda tahsilat kolaylığı sağlamanın öncelikli ihtiyaçlardan biri olduğunu gördük ve Mastercard ile birlikte MobildePOS uygulamamızı daha etkin bir hale getirdik. Sunduğumuz çözümün işletmelerin işlemlerini hem hızlı hem de etkin bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamasının yanı sıra cari açığın ve kayıt dışı işlemlerin azalmasına da katkı sunmasından dolayı mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak, günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da hızla dijitalleşen finans sektörüyle Türkiye'nin, teknoloji adaptasyonunda birçok ülkenin önüne geçtiğini vurgulayarak, "BKM'nin Mart 2021 verilerine göre, Türkiye'de 78 milyon kredi kartı, 189 milyon banka kartı ve 47 milyon ön ödemeli kart kullanılıyor. Salgının etkisiyle, kart kullanımı her geçen gün artarken, online alışveriş alışkanlıkları kazanıldı, temassız alışveriş ciddi anlamda yükseldi, finansal hizmetleri mobil yöntemlerle almaya başladık. Mastercard olarak bizler, Türk işletmelerin dijitalleşen ödeme ekosistemine katılımını artırmak için teknolojinin gücünden faydalanıyoruz. Nakitsiz bir dünya hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda, katılım bankacılığı sektörünün önemli aktörlerinden Vakıf Katılım ile bir araya gelerek sınırları ortadan kaldırmayı hedefledik. Kartlı ödemelerde toplumun kullanım kolaylığını artıracak bu adım için çok heyecanlıyız. Önümüzdeki dönemde yenilikçi ve tasarruf odaklı çözümler geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mastercard, Pos Cihazı, Android, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vakıf Katılım MobildePOS ile temassız alışverişlerde limit yok - Son Dakika Ekonomi


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