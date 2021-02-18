Vakıf Katılım, sermayesini 5,72 milyar TL'ye yükseltti - Son Dakika

Vakıf Katılım, sermayesini 5,72 milyar TL'ye yükseltti

18.02.2021 13:53
Vakıf Katılım, sermayesini 5,72 milyar TL'ye yükseltti, System.String[]

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu, 17 Şubat 2021 tarihli kararıyla Banka'nın 3,22 milyar TL olan ödenmiş sermaye tutarını 2,5 milyar TL artırarak toplamda 5,72 milyar TL'ye yükseltilmesini onayladı.

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu, 17 Şubat 2021 tarihli kararıyla Banka'nın 3,22 milyar TL olan ödenmiş sermaye tutarını 2,5 milyar TL artırarak toplamda 5,72 milyar TL'ye yükseltilmesini onayladı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, artırılan 2,5 milyar TL'nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verildi.

Vakıf Katılım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "3 milyar 220 milyon TL olan Bankamız sermayesinin 2 milyar 500 milyon TL artırılmasına, böylece 16 milyar 100 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Bankamızın çıkarılmış sermayesinin 5 milyar 720 milyon TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak alınan 17 Şubat 2021 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu kararı, bugün İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, kuruldukları günden bu yana sahip oldukları tüm finansal kaynağı Türkiye'nin hem ekonomik hem de sosyal gelişimi için büyük bir sorumlulukla değerlendirmeye çalıştıklarını aktardı.

Gerçekleşen sermaye artırımı ile Türkiye'ye daha fazla katma değer sunacakları için mutlu olduklarını belirten Oran, şunları kaydetti:

"2020, pandeminin oluşturduğu koşullar dolayısıyla zor bir yıl oldu. Buna rağmen Vakıf Katılım, hedeflerinden hiç vazgeçmeden çalışmalarına devam etti. Zorlu bir seneyi geride bıraktık. Bu süre zarfı içerisinde hem sektörümüzün hem de ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerimizi hiç aksatmadan sürdürerek son derece başarılı çalışmalara imza attık. 2020 sonu itibarıyla aktif büyüklüğümüz, bir önceki yıla göre yüzde 75,2 artış gösterdi. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre, 2017 yılından 2020 sonuna kadar gerçekleştirilen banka kira sertifikası ihraçları değerlendirildiğinde Vakıf Katılım, son 3,5 yılda 110 ihraç ile ulaştığı toplamda 25 milyar TL'lik hacim ile 'lider katılım finans kuruluşu' olarak 'referans kurum' olma vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor."

Oran, 2019 yılı içerisinde katılım finans kuruluşları ve tüm finansal kuruluşlar arasında en fazla yurt içi TL sukuk ihracı gerçekleştiren kurum olmaları dolayısıyla 2020'de Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından ödüle layık görüldüklerini bildirdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nin yayımladığı rapora göre de 2020 yılında yaklaşık 6 ton külçe altın ihracatı hacmi ile en yüksek işlem hacmine sahip finansal kuruluş olduklarını aktaran Oran, "Vakıf Katılım olarak, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda en fazla altın ve gümüş hacmi gerçekleştirerek 2019'dan sonra 2020'de de liderliği elden bırakmadık. Ortaya koyduğumuz tüm bu çalışmaları ülkemizin geleceğine olan inancımızdan aldığımız güçle gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de değer yaratan çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Lirası, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vakıf Katılım, sermayesini 5,72 milyar TL'ye yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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