Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon... - Son Dakika Ekonomi

Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon...

7 saat önce

Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımlarının 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacağını bildirdi.

Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon..., System.String[]

Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımlarının 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacağını bildirdi.

Vakıf Katılım Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:40 Kaynak: AA

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