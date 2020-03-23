Son Dakika › Ekonomi › Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon... - Son Dakika Ekonomi
Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon...
7 saat önce
Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımlarının 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacağını bildirdi.
Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımlarının 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:40 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı