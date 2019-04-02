Son Dakika Haberleri: Vakıf Katılım, yüzde 59 büyüdü

Vakıf Katılım, yüzde 59 büyüdü

58 dakika önce

Bir önceki yıla göre yüzde 58.6'lık artışla 21 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2018'de 325,4 milyon TL net kar elde ederek bankacılık sektöründe özkaynak karlılığı (yüzde 25.2) en yüksek kurum oldu.

Vakıf Katılım, yüzde 59 büyüdü, System.String[]
Bir önceki yıla göre yüzde 58.6'lık artışla 21 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2018'de 325,4 milyon TL net kar elde ederek bankacılık sektöründe özkaynak karlılığı (yüzde 25.2) en yüksek kurum oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:52 

Vakıf Katılım Bankası, Ekonomi
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