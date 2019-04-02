Vakıf Katılım, yüzde 59 büyüdü
58 dakika önce
Bir önceki yıla göre yüzde 58.6'lık artışla 21 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2018'de 325,4 milyon TL net kar elde ederek bankacılık sektöründe özkaynak karlılığı (yüzde 25.2) en yüksek kurum oldu.
Bir önceki yıla göre yüzde 58.6'lık artışla 21 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2018'de 325,4 milyon TL net kar elde ederek bankacılık sektöründe özkaynak karlılığı (yüzde 25.2) en yüksek kurum oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:52
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