AK Parti Edirne İl başkanı Belgin İba, "Vakıf kiralarına yapılan yüzde yüzlük zamlarda indirim sağladık. Ancak biz zamların daha da gerilemesini istiyoruz." dedi.

İba, yaptığı açıklamada, bir süredir Edirne gündemini meşgul eden vakıf kira artışlarının geri çekilmesi için AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile en üst kademeden en alta kadar görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Yaptıkları görüşmeler sonrası vakıf kiralarında indirim sağladıklarını aktaran İba, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletvekilimiz Fatma Aksal ile birlikte kira artışlarının yaşandığı ilk günden itibaren anında devreye girdik. Durumun Edirne'den çözülemediğini görür görmez Ankara'ya gittik. Vakıflar Genel Müdürü başta olmak üzere durumun paydaşlarıyla görüştük. Yapılan yüzde yüzlük zamlarda indirim sağladık. Ancak biz zamların daha da gerilemesini istiyoruz. Üzülerek görüyoruz ki bizim çalışmalarımızı kendilerine mal edenler var. Yani bizden rol çalmaya çalışıyorlar. Zamların geri çekilmesinde hiçbir emeği olmayanlar durumdan pay çıkarıp başarımıza ortak olmaya çalışıyor. Bu durumu hemşerilerimin takdirine bırakıyorum."

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2020 yılında vakıf kiralarına yüzde yüzün üzerinde zam yapmış ve kiracılara da bu durumu gösteren belgeleri göndermişti. Ancak vakıf kiracısı esnaflar zamların geri çekilmesi için görüşmelere başlamış ve çeşitli girişimlerde bulunmuştu.