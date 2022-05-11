GAZİANTEP - Vakıf mülklerinden elde edilen gelirle 1200 aile ve 900 öğrenciye destek - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Vakıf mülklerinden elde edilen gelirle 1200 aile ve 900 öğrenciye destek

11.05.2022 16:13

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, 3 ildeki vakıf mülklerinin gelirleriyle her ay 1200 aileye gıda, 900 öğrenciye de burs verdiklerini söyledi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, 3 ildeki vakıf mülklerinin gelirleriyle her ay 1200 aileye gıda, 900 öğrenciye de burs verdiklerini söyledi.

Bozkurt, Vakıf Haftası dolayısıyla tarihi Anadolu Han'da düzenlediği basın toplantısında, vakıf geleneğinin Anadolu'nun fethinde önemli bir yeri bulunan 1048'deki Pasinler Zaferi'nden başlayarak günümüze dek yaşatıldığını ve yaşatılmaya devam ettiğini anlattı.

Vakıf çalışmalarının sadece tarihi yapıları kapsamadığını bunun yanında sosyal faaliyetler de yürüttüklerini dile getiren Bozkurt, bu yılki Vakıflar Haftası'nda vakıf medeniyetinde sosyal politikalar, sosyal yardımlar ve paylaşma geleneğinin işlendiğini, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

Vakıf mülklerinden elde ettikleri gelirle hayır işlerinin yapıldığına dikkati çeken Bozkurt, şöyle konuştu:

"Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bölge müdürlüğümüze ait Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta restorasyon yapılmamış herhangi bir tarihi eserimiz kalmadı. Akabinde yeni yatırımlarımız tamamlandı. Vakıflar sadece restore edilen tarihi eserlerimiz değil. Bizler elde ettiğimiz gelirle Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta 1200 aileye her ay kesintisiz olarak kuru gıda paketi dağıtımı, 900'e yakın öğrenciye burs veriyoruz. Ayrıca 80 yetim ve 16 engelli ailemize muhtaç aylığı vermekteyiz."

GAZİANTEP - Vakıf mülklerinden elde edilen gelirle 1200 aile ve 900 öğrenciye destek
GAZİANTEP - Vakıf mülklerinden elde edilen gelirle 1200 aile ve 900 öğrenciye destek
GAZİANTEP - Vakıf mülklerinden elde edilen gelirle 1200 aile ve 900 öğrenciye destek
GAZİANTEP - Vakıf mülklerinden elde edilen gelirle 1200 aile ve 900 öğrenciye destek
GAZİANTEP - Vakıf mülklerinden elde edilen gelirle 1200 aile ve 900 öğrenciye destek
GAZİANTEP - Vakıf mülklerinden elde edilen gelirle 1200 aile ve 900 öğrenciye destek

YORUMLAR
500
Av. Emir Akpınar: 'Youtube'dan elde edilen gelirlere uygulanan mükerrer vergilendirme hukuka aykırıdır' Av. Emir Akpınar: 'Youtube'dan elde edilen gelirlere uygulanan mükerrer vergilendirme hukuka aykırıdır' Ölü bulunan yabancı uyruklu tıp öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi Ölü bulunan yabancı uyruklu tıp öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Vakıf mülklerinden elde edilen gelirle 1200 aile ve 900 öğrenciye destek - Son Dakika


Son Dakika
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:34:10. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Vakıf mülklerinden elde edilen gelirle 1200 aile ve 900 öğrenciye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement