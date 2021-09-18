Vakıf üniversitesi dijital altyapısını güncelledi - Son Dakika

Yeni akademik yıla 20 Eylül'de hibrid düzenlenen öğrenci oryantasyonlarıyla başlayan İstanbul Kültür Üniversitesi, yerleşke tedbirleriyle kurumsal ders yönetim sistemi CATS ve hibrid sınıflarını da güncellediğini duyurdu.

Pandemiyle ağırlığı artan eğitimde dijital uygulamaların yükseköğretimin gerçeklerinden biri olduğunu belirten üniversitenin rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal 2021-2022 akademik yılında sağlık, güvenlik ve eğitimde sürdürülebilirliğin ana hedefler olduğunu kaydetti.

YÜZDE 40'A KADAR UZAKTAN EĞİTİM, SINAVLAR YÜZ YÜZE

YÖK'ün verdiği yetki devri kapsamında Senato Kararı ile yüzde 40'a kadar uzaktan olmak kaydıyla yüz yüze eğitim kararı aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Akkartal, sınavların yüz yüze yapılacağını belirtti.

Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre üst makamların düzenlemelere uygun yeni düzenlemelerin de yapılabileceğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal eğitim-öğretimde fakültelerin müfredatı ve YÖK'ün çerçeve sınırları dahilinde kalınarak planlamalarını yaptıklarını belirtti. Küresel Salgında Sağlıklı Kampüs Uygulamalarından ödün verilemeyeceğini belirten Prof. Dr. Akkartal şunları söyledi:

"Personelimiz ve öğrencilerimiz yerleşkeye girişte kullandıkları kartlar HES kodu ile entegre edildi. Sağlıklı Kampüs Uygulama İlkeleri kapsamında İçişleri Bakanlığının PCR Genelgesi ve YÖK düzenlemeleri bizim temel referans noktalarımız."

HİBRİD SINIF SAYISI YÜKSELİYOR

Yeni akademik yılda öğrenci geribildirimlerine göre uzaktan eğitim ve ders yönetim sistemlerini de güncellediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal yeni dönemde dijital eğitimin rolünü şöyle özetledi:

"Yüz yüze eğitime geçiş hepimiz için heyecan verici. Ancak pandemiyle ağırlığı artan dijital eğitim de artık gerçeğimiz. Yaklaşık 10 yıldan fazla bir süredir üniversitemizde kullanılan dijital ders yönetim sistemimizin üçüncü versiyonunu yeni akademik yıl için geliştirdik. Geliştirmelerde mentorumuz öğrencilerimiz ve akademik kadromuz oldu. Yeni ders kayıt video uygulaması, sunum dosyalarının hızlı yönetimi, anlık bağlantı durum raporlama, senkron dersler için soru ve oylama özelliklerinin geliştirilmesi, öğrenci bazlı beyaz tahta yetkilendirme, oyunlaştırma, parametrik grup çalışma odalarının oluşturulması gibi yeni özellikler sisteme transfer edildi. "

Geçtiğimiz bahar yarı yılında Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri alanında uygulamalı eğitim için hibrid sınıfları kullanıma açan üniversitede sınıf sayısı 66'ya ulaştı. Tüm sınıfların ders yönetim sistemiyle entegre olduğu üniversitede derslerin yüzde 40'ına kadar uzaktan yapılabileceği duyuruldu.