Vakıf üniversitesi, kapılarını lise öğrencilerine açtı - Son Dakika

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 'Açık Kapı Dersler' adını verdiği programı hayatı geçirdi. Üniversite, fakülte ve yüksekokulları bünyesinde gerçekleştirilen derslerin kapılarını lise öğrencilerine açtığını duyurdu. Programla, lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlık sürecinde üniversitede verilen eğitimi deneyimlemeleri ve YKS'ye hazırlanırken motive olmaları hedefleniyor.

Üniversite eğitimini merak eden, üniversitenin amfi ve dersliklerinde çevrim içi platformda yerini almak isteyen lise öğrencilerine 20'den farklı ders içeriği sunuluyor. Üniversitenin internet sitesi üzerinden 'Açık Kapı Dersler' programına hem bireysel hem de kurumsal başvuruda bulunarak katılmak mümkün.

'Açık Kapı Dersler' programı hakkında konuşan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Lise öğrencilerinin, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde verilen eğitimin kalitesi hakkında bilgi edinebilmesi ve en önemlisi kendilerine uygun alanları belirlemesine yardımcı olabilmek için özel etkinlik bir düzenliyoruz. Sevgili öğrenciler, kampüsümüzde yürütülen dersleri yakından görmenizi bizleri mutlu eder. Bu amaçla fakülte ve yüksekokullarımız bünyesinde gerçekleştirilen derslerin kapılarını sizlere açarak, konuğumuz olmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Program kapsamında verilecek dersler ise şu şekilde sıralandı:

"Deontoloji ve Etik, Protetik Diş Tedavisi, Tüketici Davranışları, E-Commerce, E-Ticaret, Emotions And Understanding Of The Social World, Political Behavior, Consumer Behavior, Introduction To Philosophy- Why Philosophy?, Reklamcılıkta Fotoğraf Uygulamaları, Yaratıcı Yazarlık, Career Planning In Aviation, Kişilerarası İletişim, Liderlik, Ağ Teknolojileri, Alçak Gerilim Sistemleri, Building Materials, Concrete Teknologies, Deprem Mühendisliğine Giriş, Görsel Programlama, Haberleşme Sistemleri, Highway Engineering, İnternet Programlama, Karayolu Mühendisliği, Mimari Tasarım II, Nanoteknoloji, Physics II, Şifreleme, Uçak Mühendisliği ve Tasarım, History of Architecture, Introduction to Earthquake Engineering, Steel Structures, Gastroturizm, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Web Sitesi Tasarımı, Hydrology"