Vakıf üniversitesinden öğrencilere burs imkanı - Son Dakika

Altınbaş Üniversitesi, AU Inspire Future programı kapsamında tercihlerinde Altınbaş Üniversitesine yer vermeyi planlayan lise son sınıf ya da mezun aday öğrencilere; tercih süreçleri öncesinde yetkinlikleri, kişilik özellikleri ve mesleki yönelimleri doğrultusunda burs imkanı sunacağını duyurdu. Üniversite, yapılan değerlendirmeler sonucunda alacakları burs oranları belirlenen aday öğrencilerin bu sayede kişisel yetkinlikleri ile burs alma imkanına sahip olacaklarını belirtti.

Üniversite, AU Inspire Future burs programı ile akademik değerlendirmeler sonucunda ön kabul alan öğrencilerin, fiziki ve online olarak mülakatlara alınacağını açıkladı. Yüksek öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek tüm adaylara açık ve YKS'ye girecek tüm öğrencilerin başvuru yapabildiği burs programında adayların, başvuru formlarına ek olarak hedefleri ve kariyer planları ile varsa projelerinin paylaşıldığı açıklandı. Aday öğrenci hakkında bilgi verebilecek bir referans öğretmenin de belirtilmesinin gerektiği, başvuru sonrası müracaatı uygun bulunan öğrencilere bir kabul mektubu iletileceği belirtilerek adayların burstan yararlanabilmesi için 2021 YKS'de ilgili sınavlara girmiş ve kabul mektubunda yer alan bölüm ve programlardan herhangi birine ilk 5 tercihinde yer verip yerleşmiş olmaları gerektiği vurgulandı.

"ÖĞRENİM SÜRESİ BOYUNCA YARARLANILABİLECEK"

Üniversitenin yaptığıyazılı açıklamaya göre:

"Öğrenim boyunca geçerli Adayların bireysel yetkinlikleri ve kariyer hedeflerinin belirleyici olduğu değerlendirmeler; belgelerin kontrolü ve doğruluğu, akademisyenlerle mülakat ve üniversite mütevelli heyeti değerlendirmesiyle yapılacak nihai karar aşamalarından oluşuyor. Adaylarla mülakatlar, pandemi dönemi şartlarında Altınbaş Üniversitesinin online eğitim için geliştirdiği hibrit sınıf teknolojileri kullanılarak yapılıyor. Tüm değerlendirmeler sonucu AU Inspire Future Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, ÖSYM bursuna ek olarak aldıkları burstan öğrenim süreleri boyunca yararlanabiliyorlar."