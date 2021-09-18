Vakıf üniversitesinden 'sosyal bilimlere' tam destek - Son Dakika

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, burs olanaklarına Doğa Sigorta Bursunu da eklediğini duyurdu. Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre ek tercihlerde işletme, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve uluslararası ticaret alanında tercih yapacak öğrenciler, bu burs kapsamında bölümlerin normal öğrenim süresi boyunca hiçbir öğrenim veya kayıt ücreti ödemeyecek.

Sigorta sektöründe hizmet veren Doğa Sigorta ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi iş birliğinde sunulan Doğa Sigorta Bursu ile ekonomi, finans ve ticaret alanlarında sektöre yönelik nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkıda bulunulması amaçlandığı belirtildi. Ayrıca burs alan öğrencilere staj ve kariyer imkanların da sağlandığı da ifade edildi.

KRİTERLER NELER?

Sosyal Bilimler alanındaki mesleklerin yeniden yükselişe geçtiğini vurgulayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, ilgili sektörlerde ihtiyaç duyulan mezunlar yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Doğa Sigorta Bursu ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bursumuz, ek tercihlerde Ekonomi (Türkçe-İngilizce), İşletme (Türkçe-İngilizce) ve Uluslararası Ticaret ve İşletme (Türkçe-İngilizce) bölümlerinden herhangi birinin ya da hepsinin yüzde 50 indirimli kontenjanlarını tercih listesine ekleyip, ÖSYM Başarı Sırasına göre ilk sıralarda yerleşen belirli sayıda kontenjana veriliyor. Ayrıca, disiplin suçu işlenmediği takdirde, öğrenim hayatı boyunca burs kesilmiyor. Burs için başvurmak isteyen öğrenciler, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin web sitesini ziyaret ederek, ilgili formu doldurabilirler."

ÜCRETSİZ İKİNCİ DİPLOMA HAKKI

Prof. Dr. Emre Alkin, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde okuyan diğer öğrenciler gibi Doğa Sigorta Bursu ile eğitim alan öğrencilerin de kendi bölümlerini okurken çift anadal programı kapsamında fakültede yer alan diğer bölümlerden birini ücretsiz okuyarak ikinci bir diploma almaya hak kazanabileceklerini belirtti.