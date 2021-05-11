Vakıf üniversitesinin 8 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek - Son Dakika

Vakıf üniversitesinin 8 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

11.05.2021 11:06
Vakıf üniversitesinin 8 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek, System.String[]

Altınbaş Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin 8 ayrı projesi, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı da dahil olmak üzere TÜBİTAK'ın farklı destek programlarına kabul edildi.

Altınbaş Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin 8 ayrı projesi, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı da dahil olmak üzere TÜBİTAK'ın farklı destek programlarına kabul edildi.

Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Emre Kaan Sarıkaya ile Dr. Öğretim Üyesi Yasin Kütük'ün 'Yabancı yatırımcının karar alma mekanizmasını etkileyen sosyal, ekonomik ve siyasi faktörlerin panel veri analizi ile incelenmesi' başlıklı araştırma projesi için TÜBİTAK desteğine hak kazandı.

"EKONOMİK BÜYÜMEDE ÇOK ÖNEMLİ FAKTÖR"

Araştırmayla ilgili bilgi veren Dr. Yasin Kütük, yabancı sermaye akışının gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesinde en önemli faktör konumuna geldiğini belirterek "Çoğu ülke bu nedenle doğrudan yabancı yatırımcı girişleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı. Gelişmekte olan ülkeler doğrudan yabancı sermaye akışını artırarak hem küreselleşmeye uyum sağlamayı hem de kısıtlı kaynaklar ile istikrarlı bir büyüme yakalamayı hedefliyorlar. Yapacağımız araştırma, yabancı yatırımcı akışını etkileyen faktörleri etki sırasında göre ortaya çıkaracak. Bu sayede doğrudan yabancı yatırımcı akışını artırma yönünde izlenebilecek politikalar belirlenecek" dedi.

Araştırmanın 49 ülke için, 2010 ve 2019 yılları arasındaki toplam 10 yılı kapsamasını planladıklarını belirten Dr. Emre Kaan Sarıkaya, "Bu kadar büyük bir veri seti ve en gelişmiş panel veri regresyon analizi yöntemleri ile çalışmak, iktisat ve siyaset bilimi literatürüne katkı sağlayacak, hem de yatırımcılar ve politika yapıcılar için yol gösterici sonuçlar ortaya koyacak" diye konuştu.

EVA TEAM 4 AYRI ARAÇ GELİŞTİRECEK

TÜBİTAK'ın düzenlediği ve TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek yarışlara Altınbaş Üniversitesi elektrikli araç takımı EVA TEAM'in 4 ayrı projesi de kabul edildi.

TÜBİTAK'ın destekleyeceği EVA TEAM projeleri şöyle sıralandı:

"TÜBİTAK-BİTO Efficiency Challenge, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları EVA-2S Aracının Geliştirilme Projesi, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Baştürk, TÜBİTAK-TEKNOFEST Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması, Otonom Uçuş Kabiliyetine Sahip İnsansız Hava Aracı Geliştirme Projesi, Dr. Öğr. Üyesi Doğu Çağdaş Atilla. TÜBİTAK-TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Otonom Sürüş Kabiliyetine Sahip Binek Otonom Araç Geliştirme Projesi, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ata. TÜBİTAK-TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Görevini Otonom Gerçekleştirebilme Kabiliyetine Sahip Su Altı Aracı Geliştirme Projesi, Ar. Gör. Onur Ağma."

"SABİT KANATLI İNSANSIZ HAVA ARACI"

Elektrikli araç projesi ile bir elektrikli araç imal edilerek Teknofest kapsamında 1-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak olan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılım sağlanması hedeflendiği söylendi.

Otonom araç projesi ile yine Teknofest kapsamında 13-17 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak olan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları'na katılım sağlanmasının planlandığı ve proje kapsamında tamamen özgün ve otonom hareket edebilen bir araç geliştirilecek. İnsansız hava aracı projesi ile Teknofest kapsamında 13-18 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacağı söylenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışları'na katılım sağlanacağı belirtildi. Proje ile yarışma kapsamında belirtilen görevleri tamamen otonom uçuşla yapabilecek bir sabit kanatlı insansız hava aracı tasarlanıp imal edilecek.

"TASARIMLARI ÖĞRENCİLER GERÇEKLEŞTİRDİ"

Öte yandan yine 16-19 Eylül 2021 tarihlerinde Teknofest kapsamında düzenlenecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılmak üzere otonom seyir yapabilen bir insansız su altı aracı tasarımı ve imalatı yapılacağı belirtildi.

Geliştirmesi yapılan söz konusu araçların mekanik gövde-şasi tasarımı ve kompozit malzemeden imalatı Altınbaş Üniversitesi bünyesinde, öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek. Otonom sürüş, uçuş, seyir algoritmalarının tamamen özgün olarak geliştirildiği belirtilerek elektrik motoru ve kontrol ünitesi tasarımı ve üretimi, araç kontrol sistemleri, batarya şarj ve yönetimi ara birimlerinin tasarımı ve üretimi, haberleşme sistemleri tasarımı, aviyonik kontrol kartları tasarımları da Altınbaş Üniversitesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Projeler ile öğrencilerin uygulamalı eğitim almaları ve bir aracın imal edilmesi için gerekli olan tüm süreçleri sıfırdan nihai ürüne kadar yaşayarak öğrenmelerinin hedeflendiği belirtilen projelerle Altınbaş Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan 'Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi' çalışmalarına katkı sağlanmak istendiği söylendi.

TÜBİTAK DESTEĞİ ALAN DİĞER PROJELER

Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atay ile öğrenci Defne Canpolat'ın 'Farklı Beyazlatma Ajanlarının Farklı Yöntemlerle Üretilen İndirekt Restoratif Materyallerin Rengi Üzerine Etkileri' başlıklı projesi de TÜBİTAK'ın '2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı' kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında farklı tipte ve konsantrasyonda beyazlatma ajanlarının farklı yöntemlerle üretilen indirekt estetik restoratif materyallerin rengi üzerine etkilerinin inceleneceği belirtildi.

TÜBİTAK tarafından desteklenecek bir başka proje, Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Meltem Mert Eren ile öğrenci Ceren Elif Yavuz'un 'Pandemide Sıklıkla Tüketilen İçeceklerin Universal Kompozit Materyallerin Renk Değişimine Olan Etkisinin İncelenmesi' adlı çalışması oldu. İnceleme kapsamında, fazla miktarda renklendirici veya asidik içecek tüketen bireylere uygulanacak güncel restoratif materyal konusunda fikir sağlanacağı belirtildi.

TÜBİTAK, Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel Yücel ile öğrenciler Selen Kara, Refika Turhan, Kevser Rıdvanoğlu, Pelin Dilsiz Erim'in geliştirdiği, 'Glycine Max Bitkisinden Elde Edilen Genistein ile C Vitaminin Kolajen Sentezi Üzerindeki Sinerjik Etkisinin İncelenmesi' adlı projenin de destekleneceği belirtildi. Proje kapsamında sistemik uygulama sonrası yıkıma uğrayan kolajenin, vücutta endojen olarak sentezlenmesi için gereken faktörler araştırılacak. Çalışmayla, mevcut formülasyonlara alternatif oluşturabilecek ve yüksek konsantrasyonda kolajen sentezletebilecek optimal faktörlerin ve konsantrasyonlarının belirlenmesi amaçlanıyor.


Vakıf üniversitesinin 8 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

İnsansız Hava Aracı, Üniversite, Ekonomi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vakıf üniversitesinin 8 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması

Son Dakika Haberleri
11:56 Şafak Susamcıoğlu, boşanmak üzere olduğu eşinden çocuğuna içki içirdiğini öne sürerek şikayetçi oldu
11:47 Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
11:38 İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek
11:36 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
11:27 O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı
11:26 Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam
11:01 Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış
10:56 İdlip'ten acı haber! Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü
09:54 Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?
09:45 Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü
Şafak Susamcıoğlu, boşanmak üzere olduğu eşinden çocuğuna içki içirdiğini öne sürerek şikayetçi oldu Şafak Susamcıoğlu, boşanmak üzere olduğu eşinden çocuğuna içki içirdiğini öne sürerek şikayetçi oldu         
11:57
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor         
11:36
Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam         
11:26
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi         
10:41
Mescid-i Aksa'da alevler içinde feryat sesleri yükseldi, Yahudiler sevinç çığlıkları attı! Mescid-i Aksa'da alevler içinde feryat sesleri yükseldi, Yahudiler sevinç çığlıkları attı!         
10:15
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici         
10:01
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi         
09:59
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü         
09:46
İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi         
07:40
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi         
00:54
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 12:08:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vakıf üniversitesinin 8 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement