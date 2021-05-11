Vakıf üniversitesinin 8 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek - Son Dakika

Altınbaş Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin 8 ayrı projesi, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı da dahil olmak üzere TÜBİTAK'ın farklı destek programlarına kabul edildi.

Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Emre Kaan Sarıkaya ile Dr. Öğretim Üyesi Yasin Kütük'ün 'Yabancı yatırımcının karar alma mekanizmasını etkileyen sosyal, ekonomik ve siyasi faktörlerin panel veri analizi ile incelenmesi' başlıklı araştırma projesi için TÜBİTAK desteğine hak kazandı.

"EKONOMİK BÜYÜMEDE ÇOK ÖNEMLİ FAKTÖR"

Araştırmayla ilgili bilgi veren Dr. Yasin Kütük, yabancı sermaye akışının gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesinde en önemli faktör konumuna geldiğini belirterek "Çoğu ülke bu nedenle doğrudan yabancı yatırımcı girişleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı. Gelişmekte olan ülkeler doğrudan yabancı sermaye akışını artırarak hem küreselleşmeye uyum sağlamayı hem de kısıtlı kaynaklar ile istikrarlı bir büyüme yakalamayı hedefliyorlar. Yapacağımız araştırma, yabancı yatırımcı akışını etkileyen faktörleri etki sırasında göre ortaya çıkaracak. Bu sayede doğrudan yabancı yatırımcı akışını artırma yönünde izlenebilecek politikalar belirlenecek" dedi.

Araştırmanın 49 ülke için, 2010 ve 2019 yılları arasındaki toplam 10 yılı kapsamasını planladıklarını belirten Dr. Emre Kaan Sarıkaya, "Bu kadar büyük bir veri seti ve en gelişmiş panel veri regresyon analizi yöntemleri ile çalışmak, iktisat ve siyaset bilimi literatürüne katkı sağlayacak, hem de yatırımcılar ve politika yapıcılar için yol gösterici sonuçlar ortaya koyacak" diye konuştu.

EVA TEAM 4 AYRI ARAÇ GELİŞTİRECEK

TÜBİTAK'ın düzenlediği ve TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek yarışlara Altınbaş Üniversitesi elektrikli araç takımı EVA TEAM'in 4 ayrı projesi de kabul edildi.

TÜBİTAK'ın destekleyeceği EVA TEAM projeleri şöyle sıralandı:

"TÜBİTAK-BİTO Efficiency Challenge, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları EVA-2S Aracının Geliştirilme Projesi, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Baştürk, TÜBİTAK-TEKNOFEST Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması, Otonom Uçuş Kabiliyetine Sahip İnsansız Hava Aracı Geliştirme Projesi, Dr. Öğr. Üyesi Doğu Çağdaş Atilla. TÜBİTAK-TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Otonom Sürüş Kabiliyetine Sahip Binek Otonom Araç Geliştirme Projesi, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ata. TÜBİTAK-TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Görevini Otonom Gerçekleştirebilme Kabiliyetine Sahip Su Altı Aracı Geliştirme Projesi, Ar. Gör. Onur Ağma."

"SABİT KANATLI İNSANSIZ HAVA ARACI"

Elektrikli araç projesi ile bir elektrikli araç imal edilerek Teknofest kapsamında 1-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak olan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılım sağlanması hedeflendiği söylendi.

Otonom araç projesi ile yine Teknofest kapsamında 13-17 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak olan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları'na katılım sağlanmasının planlandığı ve proje kapsamında tamamen özgün ve otonom hareket edebilen bir araç geliştirilecek. İnsansız hava aracı projesi ile Teknofest kapsamında 13-18 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacağı söylenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışları'na katılım sağlanacağı belirtildi. Proje ile yarışma kapsamında belirtilen görevleri tamamen otonom uçuşla yapabilecek bir sabit kanatlı insansız hava aracı tasarlanıp imal edilecek.

"TASARIMLARI ÖĞRENCİLER GERÇEKLEŞTİRDİ"

Öte yandan yine 16-19 Eylül 2021 tarihlerinde Teknofest kapsamında düzenlenecek İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılmak üzere otonom seyir yapabilen bir insansız su altı aracı tasarımı ve imalatı yapılacağı belirtildi.

Geliştirmesi yapılan söz konusu araçların mekanik gövde-şasi tasarımı ve kompozit malzemeden imalatı Altınbaş Üniversitesi bünyesinde, öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek. Otonom sürüş, uçuş, seyir algoritmalarının tamamen özgün olarak geliştirildiği belirtilerek elektrik motoru ve kontrol ünitesi tasarımı ve üretimi, araç kontrol sistemleri, batarya şarj ve yönetimi ara birimlerinin tasarımı ve üretimi, haberleşme sistemleri tasarımı, aviyonik kontrol kartları tasarımları da Altınbaş Üniversitesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Projeler ile öğrencilerin uygulamalı eğitim almaları ve bir aracın imal edilmesi için gerekli olan tüm süreçleri sıfırdan nihai ürüne kadar yaşayarak öğrenmelerinin hedeflendiği belirtilen projelerle Altınbaş Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan 'Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi' çalışmalarına katkı sağlanmak istendiği söylendi.

TÜBİTAK DESTEĞİ ALAN DİĞER PROJELER

Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atay ile öğrenci Defne Canpolat'ın 'Farklı Beyazlatma Ajanlarının Farklı Yöntemlerle Üretilen İndirekt Restoratif Materyallerin Rengi Üzerine Etkileri' başlıklı projesi de TÜBİTAK'ın '2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı' kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında farklı tipte ve konsantrasyonda beyazlatma ajanlarının farklı yöntemlerle üretilen indirekt estetik restoratif materyallerin rengi üzerine etkilerinin inceleneceği belirtildi.

TÜBİTAK tarafından desteklenecek bir başka proje, Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Meltem Mert Eren ile öğrenci Ceren Elif Yavuz'un 'Pandemide Sıklıkla Tüketilen İçeceklerin Universal Kompozit Materyallerin Renk Değişimine Olan Etkisinin İncelenmesi' adlı çalışması oldu. İnceleme kapsamında, fazla miktarda renklendirici veya asidik içecek tüketen bireylere uygulanacak güncel restoratif materyal konusunda fikir sağlanacağı belirtildi.

TÜBİTAK, Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yücel Yücel ile öğrenciler Selen Kara, Refika Turhan, Kevser Rıdvanoğlu, Pelin Dilsiz Erim'in geliştirdiği, 'Glycine Max Bitkisinden Elde Edilen Genistein ile C Vitaminin Kolajen Sentezi Üzerindeki Sinerjik Etkisinin İncelenmesi' adlı projenin de destekleneceği belirtildi. Proje kapsamında sistemik uygulama sonrası yıkıma uğrayan kolajenin, vücutta endojen olarak sentezlenmesi için gereken faktörler araştırılacak. Çalışmayla, mevcut formülasyonlara alternatif oluşturabilecek ve yüksek konsantrasyonda kolajen sentezletebilecek optimal faktörlerin ve konsantrasyonlarının belirlenmesi amaçlanıyor.