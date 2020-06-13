Vakıf ve dernek anlaşamadı, cami tuvaleti ikiye bölündü - Son Dakika

Vakıf ve dernek anlaşamadı, cami tuvaleti ikiye bölündü
Vakıf ve dernek anlaşamadı, cami tuvaleti ikiye bölündü ADIYAMAN'da, vakıf ve dernek arasında bir caminin mülkiyet hakkı konusunda sorun yaşandı.
Vakıf ve dernek anlaşamadı, cami tuvaleti ikiye bölündü
ADIYAMAN'da, vakıf ve dernek arasında bir caminin mülkiyet hakkı konusunda sorun yaşandı. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yaşanan sorunu cami tuvaletini duvarla ikiye bölerek çözmeye çalıştı.
Olay Sıratut Mahallesi'ndeki Sıratut Camisi'nin meydana geldi. İddiaya göre, mülkiyet hakkının yarısı kendisinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü camide restorasyon çalışması yapmak istedi. Mülkiyetinin yarısına sahip olan Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği'nden ise üzerine düşeni yapması istendi. Ancak dernek restorasyona katkı yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tuvaletin orta kısmından duvar örerek ikiye bölündü. Camiye abdest almak için gelenler tuvaletin ikiye bölündüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 02:14 Kaynak: DHA
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