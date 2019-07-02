'Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019' raporu yayımlandı

Yükseköğretim tarihinde ilk kez geçen sene yayımlanan ve Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları' raporu güncellenerek yayımlandı.

Yükseköğretim tarihinde ilk kez geçen sene yayımlanan ve Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları' raporu güncellenerek yayımlandı.



İlk kez geçtiğimiz sene yeni YÖK tarafından yayımlanan ve Türkiye'deki vakıf yükseköğrim kurumlarına ait bilgilerin bulunduğu 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019' raporu, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından açıklandı. Yükseköğretim sisteminde yer alan vakıf yükseköğretim kurumlarına ait en kapsamlı verileri içeren ilk rapor olma özelliği taşıyan 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018' kitapçığı, geçtiğimiz yıl YÖK tarafından yayımlanmıştı. Sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin yer aldığı rapor yine YÖK tarafından güncellenerek yayımlandı.



Vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik, mali ve idari açıdan değerlendirildiği raporda, bu yıl yapılan değişiklikle bazı yeni akademik ve mali veriler dikkat çekti. Reklam tanıtım giderleri, Ar-Ge giderleri gibi çalışmaların değişiklik gösterdiği rapora www.yok.gov.tr adresinden ulaşmak mümkün. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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