VakıfBank: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol SalonuHAKEMLER: Bülent Bozkurt, Erol AkbulutECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Gamze, Natalia, Yasemin, Boskovic, Kim, Simge (L), Hande, Ergül, Buse, Lloyd.VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Ebrar, Rasic, Gizem (L), Meliha, Ognjenovic, GözdeSETLER: 0-3 (20-25, 23-25, 17-25)SÜRE: 78 dakika (25, 30, 23) Vestel Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta maçında VakıfBank'ı deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-20, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla VakıfBank ligdeki 10'uncu galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.