VakıfBank: 0-3 - Son Dakika
Son Dakika Spor VakıfBank: 0-3 - Son Dakika Spor

VakıfBank: 0-3

6 saat önce

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol SalonuHAKEMLER: Bülent Bozkurt, Erol AkbulutECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Gamze, Natalia, Yasemin, Boskovic, Kim, Simge (L), Hande, Ergül, Buse, Lloyd.

VakıfBank: 0-3, System.String[]

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Erol Akbulut

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Gamze, Natalia, Yasemin, Boskovic, Kim, Simge (L), Hande, Ergül, Buse, Lloyd.

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Ebrar, Rasic, Gizem (L), Meliha, Ognjenovic, Gözde

SETLER: 0-3 (20-25, 23-25, 17-25)

SÜRE: 78 dakika (25, 30, 23)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 11'inci hafta maçında VakıfBank'ı deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-20, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla VakıfBank ligdeki 10'uncu galibiyetini elde ederken, Eczacıbaşı bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.


- İstanbul
Türkiye Voleybol Federasyonu, Bülent Bozkurt, Burhan Felek, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:29 Kaynak: DHA
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