VakıfBank 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

VakıfBank, 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 237.5 milyon dolar ve 691.3 milyon eurodan oluşan toplam 1.1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı.

Mizuho Bank'ın ajan banka, Abu Dhabi Commercial Bank ile Emirates NBD'nin ortak koordinatör banka ve Emirates NBD, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank'ın sürdürlebilirlik koordinatör bankaları olarak görev aldığı 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor +yüzde 2.50, euro maliyeti de Euribor + yüzde 2.25 olarak belirlendi.