Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, 27. Galibiyet İçin Almanya'da

Vakıfbank, 27. Galibiyet İçin Almanya'da

1 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'la yarın TSİ 21:00'de deplasmanda karşılaşacak.

Vakıfbank, 27. Galibiyet İçin Almanya'da, System.String[]

Avrupa'da üst üste 27. galibiyet için sahaya çıkacak olan VakıfBank'ta Başantrenör Giovanni Guidetti, ''Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Liderliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kazanıp liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz'' dedi.

Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'la yarın TSİ 21:00'de deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 26 maçtır kazanan sarı-siyahlılar, A Grubu'nda zirvede yer alıyor. VakıfBank, Allianz MTV Stuttgart'la VakıfBank Spor Sarayı'nda oynadığı ilk karşılaşmayı 3-1'lık skorla kazanmayı başardı.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maç oynayacağız. Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Liderliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Almanya Ligi'nin lideriyle karşılaşacağız. Çok iyi bir rakibe karşı zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Maç boyunca çok dikkatli olmalıyız. Kazanıp, liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz'' dedi.

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise ''Deplasmanda çok zorlu bir maç oynayacağız. Stuttgart, grubumuzdaki en zorlu rakiplerden bir tanesi. Stuttgart'a karşı sahamızda iyi bir maç oynamıştık. Ama bizi oldukça zorlamışlardı. Çok iyi bir sistemleri var, iyi defans yapıyorlar. Bu deplasmandan da galibiyetle ayrılıp, gruptan birinci çıkmak istiyoruz'' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:42 Kaynak: Bültenler

Spor
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