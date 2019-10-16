VakıfBank, 417 milyon dolarlık kaynak sağladı
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VakıfBank uluslararası piyasalardan 417 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı.
VakıfBank uluslararası piyasalardan 417 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı. İşlem, Fitch'in, Türk bankalarının seküritizasyon programı derecelendirme notlarını 'yatırım yapılabilir' seviyesinin altına indirmesinin ardından ilk olma özelliği taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:02
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