Son Dakika Haberleri: VakıfBank, 417 milyon dolarlık kaynak sağladı
Son Dakika Ekonomi VakıfBank, 417 milyon dolarlık kaynak sağladı

VakıfBank, 417 milyon dolarlık kaynak sağladı

6 dakika önce

VakıfBank uluslararası piyasalardan 417 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı.

VakıfBank, 417 milyon dolarlık kaynak sağladı, System.String[]

VakıfBank uluslararası piyasalardan 417 milyon dolarlık yeni kaynak sağladı. İşlem, Fitch'in, Türk bankalarının seküritizasyon programı derecelendirme notlarını 'yatırım yapılabilir' seviyesinin altına indirmesinin ardından ilk olma özelliği taşıyor.

Fitch, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:02 
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